Прошло уже 10 дней, как пропал 4-летний Ёсинджон Миров, житель кишлака Сабзикор сельского джамоата Гулистон района Рудаки.

«Мы провели розыскные мероприятия, общались с соседями и близкими Есинджона. Но пока это не дало результатов - мальчик до сих пор не найден», - сообщили в пресс-службе МВД Таджикистана.

По данным пресс-службы, фотография Есинджона расклеена по всему городу, также его фотографии отправлены в регионы страны.

Напомним, Ёсинджон Миров рано утром 1 апреля вышел из дома и пропал.

Между тем, как сообщили в пресс-службе, до сих пор не найдены родители другого мальчика, который сейчас находится в приемнике-распределителе МВД. Он был найден 1 апреля и доставлен в милицию.

Мальчику на вид 4-5 лет, он говорит, что его зовут Кароматулло, отца зовут Курбон, а мать – Зебо, но адреса жительства не знает.

Мальчик Кароматулло, который ищет родителей Фото МВД РТ

Министерство внутренних дел Таджикистана просит граждан оказать им содействие. Если у кого-то есть информация, которая поможет найти Есинджона, то они могут позвонить в МВД по телефону 221-21-21 или 93 121-50-01.

Если у кого-то есть информация по поводу Кароматулло то можно позвонить по номерам 221 21 21 или 93 922 84 74.

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