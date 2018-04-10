В феврале компания TK Mobile разослала своим абонентам смс-сообщение, в котором предупредили клиентов не пополнять баланс на телефоне. В марте абонентам, которых насчитывается 10 тысяч, отключили связь.
В самой компании уже рекомендуют экс-абонентам приобретать новые сим-карты других мобильных компаний.
По словам заместителя директора TK Mobile Нурмада Шукурова, компания задолжала своей головной компании – ZTE.
«Китайская компания ZTE приобретала оборудование для нас - таджикского филиала, но мы в итоге не смогли вернуть долги. В связи с этим, ZTE подала иск в Экономический суд с требованием объявить нас банкротом», - сказал он.
По его словам, у TK Mobile нет денег, чтобы вернуть долги.
«Поэтому, единственное, что мы можем сделать – это объявить себя банкротом по решению Экономического суда», - отметил Шукуров.
При этом он не уточнил размер долга перед китайским ZTE.
Напомним, компания TK Mobile, работающая в сфере телекоммуникационных услуги в стандарте CDMA2000, была создана в 2004 году. Открытие компании стало результатом переговоров и сотрудничества в области телекоммуникаций между Министерством связи Таджикистана и китайской телекоммуникационной корпорацией ZTE. 51% акций компании принадлежит китайской стороне и 49 % - таджикской.
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Roma4
Лично я являюсь преданным абонентом ТК-Мобайл с 2005 года и с тех пор не разу не переходил на иные сотовые компании и за это время закупил у них с выше 10-15 сотовых телефонов от дешевых до дорогих смартфонов суть в том что, эти самые телефоны других сим карт не поддерживают, что за произвол теперь куда мне поддаться? И кто возместить купленные мною золотые и серебренные номера?????????? Вопросов очень многооо!!!!
Шавкат Roma2
Бери пример у них же, объявляй себя банкротом...
А если серьезно, ты уже ничего не сможешь сделать, если они объявят себя банкротом. На то и придуман закон о банкротстве, чтоб такие как ты не смогли, что-то предявить. Покупай нормальный телефон и сим-карту как все.