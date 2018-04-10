2018-й объявлен в нашей стране годом развития туризма и народных искусств. Компания «МегаФон Таджикистан» решила внести свой вклад в достижение общей цели и организовала пресс-тур, получивший название «Туризм начинается с тебя!». Представители СМИ увидели исторические достопримечательности Шаартузского района, а некоторые журналисты уже во время поездки смогли поделиться впечатлениями благодаря надежной связи «МегаФон Таджикистан».

Фото "Мегафон Таджикистан"

В программу пресс-тура входило посещение исторических мемориалов «Ходжа Машхад» и «Ходжа Дурбод». Это одни из древнейших построек на территории Таджикистана – так, создание мавзолея и медресе Ходжи Машхад относят к IХ-ХII векам. Представители отдела культуры Шаартузского района рассказали участникам поездки об истории этих мест и отметили, что в последние годы число туристов, приезжающих познакомиться с достопримечательностями Хатлона, постоянно растет. Журналисты также осмотрели музейные экспонаты, рассказывающие об истории региона и найденные во время археологических раскопок.

Фото "Мегафон Таджикистан"

«Бывая в таких местах, особенно хорошо понимаешь, насколько глубокие корни у нашего народа. Уже тысячу лет назад здешние мастера умели создавать прекрасные вещи, которые и сейчас можно с гордостью показывать гостям Таджикистана. Да и нам, жителям страны, нужно лучше изучать собственную историю. Я обязательно сделаю большой репортаж об этой поездке, а пока выложил только несколько фотографий, сделанных смартфоном, – быстрый интернет «МегаФон Таджикистан» позволяет это сделать даже вдали от областного центра», – рассказывает Низомиддин ИСОЕВ, журналист редакции «Хатлон».

Фото "Мегафон Таджикистан"

«Спасибо «МегаФон Таджикистан» за замечательную экскурсию! К сожалению, жителям больших городов нечасто приходится бывать в таких местах, как «Ходжа Машхад», а ведь именно здесь так остро чувствуется дыхание истории. Мне очень хочется, чтобы после нашей поездки как можно больше читателей узнали о том, в каком интересном регионе мы живем. Ведь чем больше знаем мы, тем лучше сможем рассказывать о своей родине туристам из других стран», – отмечает Умар КАМОЛОВ, директор «Телевидение Курган-тюбе».

«Не секрет, что наличие надежной связи – один из главных факторов, влияющих на туристическую привлекательность того или иного места. Поэтому мы делаем всё, чтобы и жители Хатлона, и наши гости могли звонить и пользоваться мобильным интернетом даже в небольших поселках. Но мы не собираемся ограничиваться вопросами связи: у «МегаФон Таджикистан» много друзей среди журналистов, и нам было приятно показать им древние достопримечательности Хатлона. Уверен, их статьи и телесюжеты также позитивно скажутся на развитии туризма в республике», – комментирует руководитель регионального управления компании «МегаФон Таджикистан» по Хатлонской области Маджид САЙТАСАНОВ.