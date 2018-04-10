2300 Miles to Work (2300 мили до работы) – 10-минутная история молодых граждан Таджикистана, которые отправляются в миграцию в Россию. Фильм был опубликован на сайте американской газеты The New York Times и рассказывает и о том, с чем таджикские мигранты сталкиваются на своем пути.
Как сообщает Migrant.news.tj, фильм Тима Брауна, который он снял при участии иллюстратора Джорджем Батлером, который с помощью чернил на протяжении всего путешествия в Таджикистан, а затем и в Россию вместе с мигрантами. Художник рисовал портреты мигрантов и среду, которая окружает их.
Автор фильма рассказывает, что снимая фильм, они хотели передать изображение современной миграции, поскольку люди в поисках денег путешествуют через долгие километры ради возможности заработать и создавать тем самым безопасную среду для своих семей.
На сегодня в России находится порядка 1 миллиона граждан Таджикистана.
«Мы решили сосредоточиться на Таджикистане, который после гражданской войны теперь является одной из самых зависящих от денежных переводов стран в мире. Когда молодые таджики растут и стремятся поддерживать себя и свои семьи в своей стране, которая находится в экономической депрессии, они, как правило, сталкиваются с одной и той же дилеммой — оставаться дома где мало перспектив найти работу или отправиться в Россию в поисках возможностей», — пишет автор.
Автор фильма рассказывает о двух таджиках Абдулло и Оята, истории которых отличаются друг от друга.
Абдулло 23 года и он, несмотря на молодой возраст, уже давно находит свой хлеб в миграции.
«Руки там работают, но мыслями и головой ты здесь. Думаешь о них, чтоб они не голодали. Все деньги, которые заходят в сюда, все это за счет нашей работы в России. Раньше было здорово. Можно было хорошо заработать, — говорит молодой мигрант, — Возвращаются многие и говорят, нет работы, нет денег, зачем тебе туда ехать?».
Он рассказывает, что времени и возможности получить высшее образование не было, в их джамоате была очень тяжелая жизнь.
Ояту тоже 23, но он смог отучится и зарабатывает на жизнь на родине, знает английский.
«Ситуация резко изменилась с наступлением кризиса. Доллар стал дорожать, а рубль падать и это стало причиной того, что они стали намного меньше зарабатывать», — рассказывает он.
Очередная поездка Абдулло в Россию традиционно проходит в поезде, который везет мигрантов в Россию четыре дня. На родине он оставил маму, жену и восьмимесячного ребенка. И все ради того, что заработать примерно 500 долларов в месяц, занимаясь ремонтом квартир в Москве.
В фильме показывается, в каких условиях живут и работают таджикские мигранты. Они рассказывают, что происходит с теми, кого поймала полиция, как они ночуют группами на полу прямо в полицейском участке и после выплаты взятки их отпускают.
«В основном мучают таджиков и узбеков, потому что они не знают законов. Если знаешь свои права и законы страны хоть ты в Америке, хоть в России сможет себя защитить», — говорит Абдулло.
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ШАМ4
На все воля всевышнего. Главная ценность в Таджикистане: МИР (остальное решаемо). Таджикам сейчас трудно, но со временем надеемся будет хорошо. Не надо подать духом, ведь таджики потомки Рудаки, Хаяма, Саади, Авиценны и др. знаменитостей, которые 1000 лет назад давали миру науку и культуру. Надо сплотиться всем таджикам и тогда любые трудности будут преодолимы. Есть народы, которые им еще труднне — Сирия, некоторые Африканские страны, Сомалы и др. У Таджиков есть неписанный закон — стыдно не уметь прокормить себя и семью, а не каким путем зарабатываешь. Дальнейших процветаний всем таджикам мира….
Mansour ШАМ1
Хватит уже, таких слов 25 часов в сутки крутят по местным ТВ. Здесь хоть не достовайте.
Tajik8
Ага, в России хоть и знай закон это тебе не поможет от произвола ментов. Наоборот еще больше получишь за "умничество"
Алижон Ъ9
Пускай про мексиканцев снимают.