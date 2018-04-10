Руководство «Таджикской железной дороги» прокомментировало рост стоимости грузоперевозок по железным дорогам Согдийской области.

«Повышающие коэффициенты приняты в целях упорядочения перевозки грузов по железнодорожным участкам ГУП «Рохи охани Точикистон», - сказал «АП» заместитель начальника ГУП «РОТ» Усмон Каландаров.

По его словам, до 2011 года 70% грузоперевозок приходилось на душанбинский участок, 20% - на Согдийский участок и 10% - на Хатлонский участок железной дороги.

Замглавы ТЖД отметил, что в настоящее время 80% железнодорожных грузоперевозок осуществляется по северному направлению и только 20% приходится на юг Таджикистана.

«Согласно достигнутым договоренностям, узбекская сторона отменила с 10 марта этого года все повышающие коэффициенты на транзит таджикских грузов по своей железнодорожной территории. К примеру, стоимость доставки одной тонны нефтепродуктов через территорию Узбекистана на север Таджикистана в среднем уменьшилась с 70 до 25 долларов, а на юг нашей республики – с 170 до 70 долларов», - отметил он.

При этом, таджикская сторона обязалась упорядочить грузоперевозки на своей территории, переориентировав основную часть грузов с севера Таджикистана на юг, как это было до 2011 года.

В связи с этим, продолжил Каландаров, руководство ТЖД приняло решение установить повышающие коэффициенты в Согдийском регионе, которые незначительны по сравнению с предоставленными узбекской стороной скидками.

По данным ТЖД, до предоставления этих скидок (до 10 марта) перевозка одной тонны нефтепродуктов (по направлению Келес-Худжанд) составляла 84,13 долларов, а с 5 апреля этого года - 59,39 долларов. Стоимость перевозки каждой тонны сжиженного газа за этот период снизилась с 43,95 до 37,89 долларов, а других грузов – с 33,37 до 26,77 долларов.

По словам Каландарова, перенаправление железнодорожной перевозки грузов, предназначенных для центральной части и южных областей страны, имеет большую выгоду.

Он отметил, что до настоящего момента подавляющую часть этих грузов поездами ввозят в Согдийскую область, а оттуда приходится доставлять их уже автотранспортом на юг страны.

А это, по мнению замглавы ТЖД, приводит к дополнительным затратам и потере драгоценного времени, и, в конечном счете, к повышению стоимости товаров.

Кроме того, подчеркнул Усмон Каландаров, доставка грузов большегрузным автотранспортом из севера на юг страны приводит к износу покрытия автодороги Душанбе-Худжанд, на реконструкцию которой потрачены большие финансовые средства.

Также он отметил опасность перевозки грузов по горным участкам этой дороги в зимний период. Замглавы ТЖД напомнил о случаях, когда большегрузные автомашины попадали под лавины, а находившиеся в них люди порой лишались жизни.

«Более того, иногда случается так, что дорожники из-за сильного снегопада и постоянного схода лавин не успевают очистить горные участки дороги. В результате, водители не могут вовремя доставить грузы в пункты назначения. Это может привести к задержкам с обеспечением населения, предприятий и организаций теми или иными товарами первой необходимости», - добавил Усмон Каландаров.

Повышающие коэффициенты, принятые ТЖД с 5 апреля этого года, на перевозку нефтепродуктов составляют 2,40, сжиженного газа – 1,70, а на другие грузы – 1,50.

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