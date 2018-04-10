В марте парламент Таджикистана ратифицировал соглашение с Узбекистаном «О порядке пребывания граждан двух стран на территории друг друга», а Шавкат Мирзиёев подписал постановление, согласно которому гражданам Таджикистана теперь позволено ездить без виз в Узбекистан. Это соглашение предусматривает взаимные безвизовые поездки в Таджикистан и Узбекистан для граждан этих стран – сроком до 30 дней. Это яркое свидетельство того, насколько потеплели отношения между этими двумя странами. В оба конца немедленно хлынул поток туристов и просто гостей.

Журналисты крупнейшего интернет-издания Узбекистана и партнера «Открытой Азии онлайн» kun.uz тоже побывали в начале апреля в столице Таджикистана Душанбе и подготовили репортаж о своей поездке.

ДУШАНБЕ

Вчера прибыли в Душанбе – столицу Таджикистана, переночевали и ранним утром начали знакомство с городом с посещения театральной площади имени Садриддина Айни, так как гостиница «Рохат», в которой мы остановились, располагается рядом со зданием театра.

Ночью в Душанбе дул сильный ветер, поднималась пыль, и до самого нашего отъезда погода была неважная.

Но, несмотря на это, весенний Душанбе очень красив.

В городе ездят в основном на импортных автомашинах известных брендов - «Тойота», «Мерседес», «Опель». Очень редко на дорогах можно увидеть популярные в нашей стране «Нексия-1», «Матиз», «Лачетти», «Дамас» и еще реже - «Тико». Вероятно, это автомашины, завезенные не из Узбекистана, а из Южной Кореи.

Действующие в городе лицензионные такси - тоже иностранные автомашины класса «люкс». А служебные машины полиции - джипы «Хонда».

В городе отлично налажена работа общественного транспорта. Троллейбусы, от которых несколько лет назад отказались в Ташкенте и Самарканде, успешно возят пассажиров в Душанбе. Они курсируют по центральным улицам города. Например, вот этот троллейбус по причине технической неполадки остановился у здания Администрации президента Таджикистана.

В городе мы видели и низкие автобусы Isuzu, которые выпускают в Турции.

В Душанбе центральные улицы не расширены. Сохранены многолетние чинары. Но это не вызывает автомобильных пробок. Машины передвигаются равномерно. И это указывает на то, что в городе в самые знойные летние дни будут сохраняться прохлада, благоприятный климат.

В Душанбе идет масштабное строительство. В городе возводятся многоэтажные жилые дома, офисы с использованием методов современного и таджикского национального зодчества.

Нет необходимости много говорить о дорогах города. На них нет не только ям, на асфальте вы не увидите даже так называемых «заплат». Все на месте, все идеально — и разметки, и дорожные знаки. А светофоры? Большинство из них работает за счет энергии солнечных лучей.

Очень много посетителей у памятника Исмаилу Сомони. Мы беседовали с некоторыми из них — школьниками-узбеками, прибывшими из Хатлонской области.

Они рассказали, что регулярно смотрят программы узбекского телевидения, мечтают посетить Самарканд, увидеть площадь Регистан. Как выяснилось, молодежь знает практически всех представителей узбекского шоу-бизнеса.

Работающий здесь фотограф Шер Муродов позитивно отозвался об открытии границ, расширении торговых связей. Отметил, что ввоз из Узбекистана продовольственной продукции способствует снижению цен на рынках. «Одно яйцо стоило 1,20 сомони, после открытия границ цена снизилась до 0,6-0,7 сомони» - сказал он. Упали цены и на муку.

Подземные переходы в Таджикистане предоставлены в аренду продавцам цветов и сувениров. В Ташкенте тоже можно перенять этот опыт. Продавать цветы и подарки в маленьких магазинах, построенных из рам «Акфа». В нашей столице подземки пустуют.

В расположенных в центре Душанбе парках отдыха «Боги парчам» («Парк флагов») имени Рудаки, несмотря на воскресный день, очень мало посетителей. Но это в полдень, а вечером народ с удовольствим сюда приходит, как и на площадь перед театром имени Айни.

Почему-то спущен огромный флаг на рекордно высоком душанбинском флагштоке. Вероятно, потому, что ночью дул сильный ветер.

В Таджикистане официально разрешены букмекерские конторы. Мы их видели много. На зданиях авиакасс вывешена реклама «Узбекистон хаво йуллари», карта рейсов, совершаемых нашей национальной авиакомпанией. Нужно увеличивать число такой рекламы!

В Таджикистане на каждом здании - будь то магазин, ведомство, офис, мойка автомобилей - названия написаны на национальном - таджикском языке. Практически отсутствуют надписи на русском или английском языках. Думаем, это одно из проявлений уважительного отношения к государственному языку.

Особенно многолюдно в зоопарке Душанбе. В воскресный день многие пришли сюда с детьми. Узнав, что мы из Узбекистана, некоторые из посетителей на камеру поделились своим мнением. Другие забросали нас вопросами. Для отдельных молодых жителей Душанбе стало новостью, что автомашина «Кобальт» производится в Узбекистане.

Женщины Душанбе не особенно охотно говорили на камеру; мы посчитали, что это из-за излишней скромности и стеснительности. С нами больше говорили мужчины. На улицах девушки, заметившие, что мы ведем съемку, сразу прикрывали лица.

Оставив машину, мы ездили по городу в такси. Стоимость проезда в нем выше, чем в нашей стране. Вероятно, это связано с отсутствием газа. Один из таксистов сказал: «Работал в России, заработал на машину, теперь не поеду, буду работать в своем городе».

В Таджикистане мы безуспешно пытались приобрести сим-карту для соединения с интернетом. У них сим-карты оформляются не у дилеров, как у нас, а только по паспорту в центральных офисах компаний сотовой связи. Может быть, и у нас следует избрать такой путь, чтобы сократить число «назойливых мух» и «аферистов», словно перчатки меняющих номера телефонов?..

Сфотографировав величественный дворец «Кохи навруз», мы стали собираться к отъезду в Узбекистан. От Душанбе до Турсунзоды нас, словно убаюкивая, привезли по ровной, как стеклышко, дороге.

Выезжая из Душанбе, мы попали под прицел радара. Радары у них очень интересные, как в игре Need for Speed. Сработала вспышка камеры. Теперь не знаю, какие будут последствия. Немного проехали, и нас остановил сотрудник ГАИ. Пробормотав «урди худо» («о, боже»), я протянул документы, но он ответил: «Не нужно, добро пожаловать, гости», - и поинтересовался нашими впечатлениями о Таджикистане, сказал, чтобы мы еще приезжали и пожелал доброго пути.

Вообще по дороге многие жители Таджикистана приглашали нас к себе домой в гости. Мы, выразив благодарность и ссылаясь на срочную работу, вежливо отказывались.

По дороге мы увидели, что в разгаре сельхозработы. Всюду построены парники. В них выращивают зелень, овощи, которые приносят ощутимый доход.

В городе Турсунзоде по левой стороне дороги мы увидели известный алюминиевый завод. Незаметно проехали 60 км и прибыли к границе с Узбекистаном.

В написанном вчера репортаже я отметил, что на посту «Саразм» таможенники Таджикистана не взимали пошлину за автомобиль. А сегодня я чуть не пострадал от этого. На посту «Дустий» меня спросили: «Где квитанция об оплате?» Я сказал, что мне не дали квитанцию, на что таможенник ответил, что без нее я не смогу выехать из Таджикистана. «Урди худо-2!»

Но внезапно подошел еще один таможенник, видимо, занимавший более высокую должность, и пропустил нас. Прозвучало обычное: «Рохи сафед!» («В добрый путь!»). На выезд из Таджикистана я потратил 10 минут.

Не буду подробно описывать проверку на границе Узбекистана, просто скажу, что на это ушло 45 минут. Понимаем: есть опасность ввоза наркотиков с той стороны, а что можно вывезти из Узбекистана в Таджикистан? Люди везут только по несколько упаковок яиц.

ЗНАКОМЫЕ ДОРОГИ, УЗБЕКИСТАН...

Возможно, я перехвалил Таджикистан. Может быть, это кому-то не по нраву. Но я просто пытался по возможности рассказать о лучших сторонах Душанбе.

Было и то, что мне не понравилось. Для баланса можно упомянуть и об этом.

Первое. На дорогах слишком много портретов Эмомали Рахмона. От Душанбе до границы с Узбекистаном я насчитал 87 таких панно. Президент с поднятой для приветствия рукой, он срезает виноград, он на пшеничном поле, он собирает яблоки, он сажает саженцы, он в кругу спортсменов, он беседует с героями труда, он, он, он... Выехав из столицы, на дорогах я не видел ни одной рекламы национального бренда или иностранной компании.

Второе. В ночном освещении Душанбе и сегодня сохранились устаревшие методы. На спуске с Варзоба столбы с лампочками установлены по центру дороги. Между столбами посажены деревья. Деревья препятствуют освещению. Конечно, не нужно брать бензопилу и срезать деревья, а следует просто перенести столбы на обочину дороги.

В Таджикистане намного отстают от нас в использовании современных технологий освещения и световой рекламы. Возможно, это следствие необходимости экономного использования электроэнергии из-за ее дефицита в зимний период...

Но, в целом, в Таджикистане больше того, чему следует учиться. Прежде всего, это ровные дороги. Если на протяжении ряда лет местные специалисты не могут решить эту проблему, может, нужно привлечь знающих людей из-за рубежа? Ведь все хвалят Хорезмскую дорогу, построенную китайцами?