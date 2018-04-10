Таджикский дзюдоист Комроншох Устопириён завоевал золотую медаль международного турнира “Grand-Prix Antalya 2018”. Все четыре победы таджикского спортсмена были одержаны досрочно – иппоном. Он одолел Самули Виитанена (Финляндия), Солтона Броуна (США), Мамадали Мехдиева (Азербайджан) и в финальной схватке - чемпиона мира 2017 года Неманья Майдова из Сербии.
Мы предлагаем вам посмотреть поединок Устопириёна с Майдовым, в которой наш дзюдоист одержал чистую победу - 12:3.
Комроншох Устопириён в рейтинг-листе Международной федерации дзюдо (IJF) в весовой категории до 90 кг занимает 7-е место в мире.
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Anchor12
Информация не верна. В данное время Комроншох занимает 4 место https://www.ijf.org/wrl?age=seniors&gender=m&id_weight=5 . Что самое странное в википедии нет никакой информации о нем на родном языке, а на русском мало очень, надеюсь кто нибудь за это возьмется. Если помните на ОИ в РИО он проиграл грузинскому спортсмену, так вот он сейчас выступает в категории выше, и номер 1 в этом рейтинге.