Министерство транспорта Таджикистана заявляет, что продолжительность полета по маршруту Душанбе – Москва и Москва — Душанбе после переговоров авиавластей двух стран, которые состоялись 4 апреля в Москве, восстановлено: полет занимает, как и прежде, 3 часа 46 минут.

Напомним, ранее в марте российские авиавласти «удлинили» полет таджикским авиакомпаниям по этому маршруту почти на час: Росавиация изменила точки входа\выхода для регулярных рейсов таджикских авиакомпаний и связано это было, как утверждалось, с перегруженностью трасс. Таджикским авиакомпаниям, которые стали летать по новым воздушным трассам, пришлось расходовать больше итак дефицитного топлива.

Шерали Ганджалзода, заместитель министра транспорта Таджикистана, сообщил «АП», что на переговорах авиавластей двух стран в Москве был обсужден не только вопрос о количестве рейсов авиакомпаний, и летнее расписание полетов, но и о продолжительности перелетов.

«Все восстановлено, как было прежде: таджикским авиакомпаниям вернули прежние точки входа\выхода для регулярных рейсов», - сообщил он.

Он также добавил, что в летнее расписание в сетку маршрутов добавлены 4 новых направления: Пермь - Душанбе, Жуковский - Куляб, Челябинск - Худжанд и Краснодар – Худжанд.

Ранее "Уральские авиалинии" не получили разрешения на полеты из Перми в Душанбе, из Краснодара в Худжанд, из Челябинска в Душанбе и из подмосковного Жуковского в Куляб.

После чего авиавласти России применили «зеркальные» меры, в ответ на это получив такие же и от таджикской стороны.

Разгоравшийся авиаконфликт благополучно завершился после переговоров на прошлой неделе: стороны пришли к единому знаменателю, вернув все «запрещенные» рейсы в рабочий режим.

Следите за нашиминовостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus