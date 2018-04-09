Родственники скончавшегося 29 марта в столичной милиции 40-летнего жителя Куляба Абдурасула Назарова после эксгумации его тела, заявляют, что не верят в бескорыстность экспертов.

Тело Абдурасула было эксгумировано 7 апреля, сообщил «АП» родной брат погибшего Абдусамад Назаров.

По его словам, эксперты после эксгумации тела не предоставили им хотя бы копию своего заключения о причинах смерти Абдурасула Назарова.

«Эксгумацию тела моего брата провели те же эксперты, которые первоначально дали заключение о причинах его смерти. Они нам сказали, что документ будет передан в столичную прокуратуру, где проводится проверка по данному факту, и я не верю, что они сообщат прокуратуре что-то новое», - отметил Абдусамад.

Он также заявил, что вопреки заявлениям некоторых экспертов его брат Абдурасул Назаров не был наркозависимым, и об этом имеются соответствующие справки из наркодиспансеров Душанбе и Куляба, удостоверяющие, что он не состоял там на учете.

«До сегодняшнего дня по факту кончины моего покойного брата столичной прокуратурой не возбуждено уголовное дело. Мы требуем, чтобы экспертизу тела Абдурасула провели эксперты Минобороны Таджикистана или Российской 201 военной базы в Таджикистане», - сказал он.

Проверку по факту смерти задержанного сотрудниками ОМВД Сино-2 Абдурасула Назарова проводит не только прокуратура: внутреннюю проверку проводит и МВД Таджикистана.

«Мы начали внутреннюю проверку 4 апреля с целью определения фактов - действительно ли сотрудники ОМВД причастны к смерти задержанного Абдурасула Назарова. Прокуратура города Душанбе также проводит проверку. Результаты проверки мы сообщим СМИ потом», - сообщил «АП» 5 апреля пресс-секретарь МВД РТ Умарджони Эмомали.

Как раннее сообщала «АП», в Душанбе 28 марта сотрудниками ОМВД-2 столичного района Сино был задержан житель города Куляб Абдурасул Назаров, временно проживающий с семьей в столице. 29 марта он был доставлен милиционерами в Национальный медицинский центр Таджикистана.

В приемном отделении вышеназванного центра врачи констатировали, что Назаров скончался.

«То есть, когда милиционеры доставляли Назарова в больницу, он уже был мертв», - тогда сообщил «АП» источник в Медцентре (Кара-Боло).

Между тем, как стало известно «АП» в органах внутренних дел Таджикистана, Назаров был задержан сотрудниками милиции по подозрению в сбыте наркотических средств.

По его словам, за день до задержания Назарова в Душанбе с партией наркотиков был задержан житель столицы, имя которого в интересах следствия пока не разглашается.

Во время допроса он дал показания, что партию наркотиков для дальнейшего распространения получил от Абдурасула Назарова.

«После доставления в ОМВД-2 столичного района Сино у Назарова случился инфаркт и по пути в больницу он скончался», - отметил источник «АП» в органах внутренних дел.

Он заверил «АП» в том, что врачи приемного отделения Национального медицинского центра документально зафиксировали, что Назаров скончался от сердечной недостаточности.

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