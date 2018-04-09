10 апреля в гостинице Азия Гранд Отель в Душанбе с целью оценки достижений пройдет заседание Руководящего Комитета проекта «Информационная система управления в области здравоохранения в Таджикистане – Фаза IV».

Проект финансируется Европейским Союзом и сосредоточен на достижении четырёх основных результатов: развития информационной системы управления здравоохранением, основанной на программном обеспечении DHIS2; поддержка в производстве ежегодных статистических отчётов; улучшение качества данных, обучение статистиков и руководящих работников системы здравоохранения; поддержка вебсайта Республиканского Центра медицинской статистики и информации.

Реализация проекта началась в январе 2017 г. и будет завершена в апреле 2018 г. Проект является логическим продолжением усилий Евросоюза по развитию Информационной системы управления в области здравоохранения в Таджикистане, предпринимаемых с 2008 г. с общим бюджетом около 4,5 миллионов евро. Проект внедряется компанией EPOS Health Management (Германия).

В представительстве ЕС в Таджикистане сообщили, что информационная система управления здравоохранением, основанная на программном обеспечении DHIS2 поддерживалась в рабочем состоянии с начала реализации проекта. Система используется во всех районах РТ, на уровне районных центров здоровья и центральных районных больниц, городских и областных Центров медицинской статистики и информации управлений здравоохранения, а также Республиканского Центра медицинской статистики и информации, и республиканских учреждений здравоохранения.

По данным источника, за время реализации проекта качество данных было улучшено путём внедрения 15 новых и пересмотра более 1000 правил автоматической проверки данных. 70 руководящих работников системы здравоохранения и 70 статистиков были обучены по вопросам качества и использования данных, и по вопросам принятия решений, основанных на доказательствах.

Вебсайт Республиканского Центра медицинской статистики и информации, www.medstat.tj был обновлён. Вебсайт предоставляет доступ к документам и статистическим данным для руководящих работников системы здравоохранения, статистиков, госучреждений страны и международных партнёров по развитию.

Европейский Союз взял на себя обязательство поддержать реформу в секторе здравоохранения Таджикистана и на период с 2014-2020 г.г. предусмотрено потратить на эту цель 57 млн. евро.

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