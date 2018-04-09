В Душанбе задержаны 16 молодых людей - жителей столицы по факту организации массовой драки.

В отношении них прокуратурой столичного района Сино возбуждено уголовное дело, все подозреваемые взяты под стражу, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Таджикистана.

Массовая драка произошла 28 марта возле кафе «Халоват» в районе Гипрозем-городка.

По информации пресс-службы, организаторами массовой драки выступили Шохрух Розиков и Наджибулло Баротов.

«Она сами подрались, а потом позвали на место инцидента своих знакомых и друзей, которые пришли с битами, металлическими и пластиковыми трубами. Молодые люди с обеих сторон на месте затеяли массовую драку. Они также напали на прохожих, разбили припаркованные поблизости автомашины граждан», - сообщил источник.

В прокуратуре отметили, что по данному факту несколько участников массовой драки объявлены в розыск, личности некоторых устанавливаются.

Уголовное дело возбуждено по частям 2 и 3 статьи 237. Им грозит штраф в размере от 50 тыс. до 100 тыс. сомони, либо лишения свободы от пяти до семи лет.

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