Представители министерств транспорта Таджикистана и Узбекистана в конце текущей недели, 13 апреля, в Ташкенте подпишут соглашение о возобновлении автобусных сообщений, которые соединять крупные города двух государств.

Об этом «АП» сообщил представитель таджикской компании «Asian Express».

По его словам, скорее всего пассажирские автобусы начнут курсировать между двумя государствами с начала мая текущего года.

Источник напомнил, что будет открыто пять регулярных маршрутов в Ташкент, Самарканд, Фергану, Денау и Термез.

«Автобусы будут отправляться из Душанбе в узбекские города Денау и Термез, из Пенджикента - в Самарканд и из Худжанда - в Ташкент и Фергану», - сообщил он.

Тарифы на проезд в автобусах и график их движения будут объявлены после подписания вышеназванного соглашения.

Пассажирские рейсы в города Узбекистана будет совершать таджикская компания «Asian Express», а узбекская компания будет объявлена Минтрансом Узбекистана.

У пассажиров автобусов при пересечении госграницы Таджикистана и Узбекистана проблем не будет, заверяют таджикские погранвойска.

"На территории КПП пассажиры должны будут выйти из автобуса и после прохождения ускоренного пограничного и таможенного контроля продолжат свое путешествие", - сообщил "АП" пресс-секретарь пограничных войск ГКНБ Таджикистана Мухаммад Улугходжаев.

Автобусное сообщение и регулярные авиарейсы между городами Узбекистана и Таджикистана были прекращены в 1992 году.

С апреля прошлого года между Душанбе и Ташкентом после 25-летнего перерыва было открыто воздушное сообщение.

В средине марта между странами был снят визовый режим, и граждане двух соседних республик отныне могут беспрепятственно ездить друг к другу в гости без визы сроком на 30 дней.

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