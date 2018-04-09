Узбекский природный газ после шестилетнего перерыва в конце минувшей недели начал поступать в Таджикистан. В настоящее время наша республика получает 1 тысячу кубометров «голубого топлива» в час.

«Импортируемый на данный момент природный газ в объеме 1 тысяча кубометров в час поставляется Таджикской алюминиевой компании. В ближайшее время начнется снабжение других заинтересованных предприятий», - сообщили «АП» в ОАО «Таджиктрансгаз».

В таджикской газораспределительной компании воздержались озвучивать стоимость получаемого в соседней стране природного газа.

Между тем, как передает узбекский государственный телеканал Uzbekistan-24, «в первую очередь газом будут обеспечиваться приграничные районы Таджикистана».

Отмечается, что поставки топлива осуществляются посредством газопровода «Музрабад-Душанбе» пропускной способностью 125 тысяч кубометров в час.

Контракт на поставку природного газа из Узбекистана в Таджикистан подписан газораспределительными компаниями двух стран 9 марта этого года во время госвизита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Таджикистан.

«Согласно подписанному документу, Узбекистан предоставит в 2018 году Таджикистану около 126 миллионов кубометров природного газа на общую сумму 15,1 миллионов долларов», - сообщили ранее «АП» в правительстве РТ.

Источник отметил, что Узбекистан будет продавать Таджикистану «голубое топливо» по цене 120 долларов за каждую тысячу кубометров

Источник добавил, что Узбекистан готов увеличить объемы поставок в Таджикистан при возникновении дополнительных потребностей в природном газе.

ТАЛКО в 2018 году закупить у Узбекистана природный газ в объеме, который составит примерно 30% от общей потребности предприятия в этом топливе. В компании отметили, что остальные 70% ТАЛКО продолжит производить на собственном оборудовании по синтезированию газа из местного угля, также добываемого компанией собственными силами.

«Включение природного газа в производственный процесс не потребует каких-либо дополнительных финансовых вложений ТАЛКО, поскольку после перехода в апреле 2012 года на производство обожженных анодов с использованием синтезированного газа предприятие вплоть до сегодняшнего дня продолжало осуществлять плановое техническое обслуживание оборудования, работавшего на природном газе», - подчеркнули в ТАЛКО.

Узбекистан приостановил поставки газа в Таджикистан в 2012 году. Основными потребителями импортируемого из Узбекистана природного газа являлись ГУП «Таджикская алюминиевая компания» и некоторые другие промышленные предприятия, в том числе Душанбинский цементный завод. Все эти предприятия впоследствии перешли на синтезированный газ, получаемый из угля, или же стали использовать в качестве топлива сам уголь.

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