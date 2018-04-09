В столице Таджикистана 7 апреля состоялось официальное открытие первого в республике фирменного магазина компании Huawei, а также презентация новой модели телефона Huawei P Smart.

В церемонии открытия приняли участие представители компании Huawei в Центральной Азии и странового офиса, партнеры, представители розничной сети Mobilka и журналисты.

По словам представителей компании Huawei в странах Центральной Азии, этот регион является одним из самых быстрорастущих и перспективных рынков для мировых производителей смартфонов, поэтому в компании видят огромный потенциал и делаются решительные шаги по укреплению своих позиций на этом рынке.

На рынке Таджикистана компания работает в течение десяти лет и открытие фирменного магазина – это важный шаг не только для самой компании, но и для мобильного рынка страны.

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Благодаря этому Huawei сможет повысить узнаваемость и ассортимент своих продуктов, представленных в стране, а также укрепить лидирующие позиции по сервисному обслуживанию пользователей устройств.

На открытии также был презентован новый фирменный телефон марки Huawei P Smart, который поступил в продажу в этот день. На полках нового магазина также был представлен широкий ассортимент потребительских продуктов компании: смартфоны, планшеты, носимые устройства, роутеры и аксессуары Huawei. Для первых покупателей была предусмотрена 50% скидка на ряд моделей, а первые владельцы смартфона марки Huawei P Smart получили в подарок селфи-триподы.

Мухсин Маликов, исполнительный директор компании Mobilka, официального дистрибьютора Huawei, выступая на презентации, отметил, что потребителям, которые будут покупать продукцию компании непосредственно в бренд-шопе и в точках продаж Mobilka, дистрибьютор предоставить годовую гарантию.

Неформальное общение и праздничный фуршет для гостей затем продолжились в Hyatt Ридженси с участием местных исполнителей. Во время ивента состоялся розыгрыш призов, где главный приз – смартфон Huawei P Smart выиграла главный редактор газеты «Миллат» Адолати Мирзо.

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