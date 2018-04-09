В Узбекистане с 1 мая будет запущена общедоступная электронная база данных должников за коммунальные услуги.

Физическим и юридическим лицам, включенным в эту базу, будет запрещено совершать крупные сделки, получать отдельные виды финансово-кредитных и государственных услуг, а также выезжать за границу, сообщает СA-News.

В базу данных должников будут вноситься люди, имеющие долги по оплате электроэнергии, горячей и холодной воды, размер которых превышает две минимальные заработные платы (1 МРЗП – 172 240 сумов). Для юридических лиц этот порог составит 5 МРЗП.

Кроме того, задолжникам запрещается оказывать все виды страховых, лизинговых и банковских услуг за исключением привлечения вкладов и выдачи микрозаймов. Также их не будут обслуживать Центры государственных услуг.​

Что касается запрета на выезд за пределы территории Узбекистана на международном пассажирском транспорте, то здесь подразумеваются самолеты, поезда и автобусы. О личном автотранспорте в документе не сказано ни слова.

При этом государство намерено создать все условия для должников, чтобы не срывать им долгожданный отпуск. Для этого Бюро принудительного исполнения при Генпрокуратуре совместно с коммерческими банками примет меры по размещению специализированных касс в аэропортах, автовокзалах и железнодорожных вокзалах, где можно будет погасить задолженности.

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