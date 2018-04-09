Комроншох Устопириен в схватке с Майдовым из Сербии

Таджикский дзюдоист Комроншох Устопириён в международном турнире “Grand-Prix Antalya 2018”, который завершился 8 апреля в Анталии, завоевал «золото».

В весовой категории до 90 кг он одолел 4 соперников - Самули Виитанена (Финляндия), Солтона Броуна (США), Мамадали Мехдиева (Азербайджан) и чемпиона мира 2017 года Неманья Майдова из Сербии. Все победы таджикского спортсмена были одержаны досрочно – иппоном.

В этом турнире выступили всего 6 дзюдоистов из Таджикистана.

Саидджалол Саидов в весовой категории до 100 кг занял 7-е место в турнирной таблице. Навруз Каримзод, Бехруз Ходжазода, Акмал Муродов и Джахонгир Маджидов не смогли занять место в первой восьмерке.

Комроншох Устопириён в рейтинг-листе Международной федерации дзюдо (IJF) в весовой категории до 90 кг занимает 7-е место.

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