Концерты, выставки и утренняя зарядка – мэрия Душанбе расписала график на выходные дни до ноября.

По инициативе правительства Таджикистана, мэрии Душанбе и министерства культуры республики с 7 апреля по 4 ноября текущего года в парках культуры и отдыха столицы по выходным дням будут проходить концертные программы творческих коллективов страны и выставки народного ремесла, сообщает пресс-центр Минкультуры Таджикистана.

В минувшие выходные во второй половине дня в парках культуры и отдыха города им. Садриддина Айни, «Ирам», «Государственного флага», «Устода Рудаки» перед зрителями выступали артисты таджикской госфилармонии, госучреждения «Базморо» и детской филармонии.

Напомним, ранее Комитет по делам молодежи и спорта Таджикистана сделал заявление, согласно которому сотрудники всех государственных ведомств, учреждений и организаций обязаны в субботу участвовать в утренней зарядке.

Уже составлен график субботних зарядок и определены места их проведения для каждого ведомства.

Инициатором этого новшества выступил Исполнительный аппарат президента Таджикистана. Главная цель – пропаганда здорового образа жизни и физической культуры.

Первая зарядка состоялась 10 марта у столичного «Манежа». В ней приняли участие служащие Комитета по строительству и архитектуры страны.

Согласно распространенному сообщению пресс-центра мэрии Душанбе, 7 апреля около 700 сотрудников органов государственной власти города и столичных районов вышли на утреннюю физзарядку.

В сообщении подчеркивается, что впредь по субботам все сотрудники столичной мэрии и городских районов будут заниматься физзарядкой.

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