В Таджикистане стартовала акция по очистке и благоустройству территорий, по которым проходят пути туристов. Такие мероприятия под девизом “Вместе создадим экологическую туристическую страну” прошли в Пенджикенте, а также в Дарвозе и Варзобе.

По инициативе Комитета по развитию туризма в рамках Года развития туризма и народных ремесел «субботники» были устроены в комплексе «Древний Пенджикент» в Пенджикенте, в городище “Карон” Дарвозского района и зоне отдыха «Варзоб» в Варзобе.

В очистительных мероприятиях участвовали руководство и сотрудники Комитета, представители туристических организаций и студенты вузов, изучающих туризм.

Данная акция проводилась с целью подготовки к новому туристическому сезону и проведение на должном уровне мероприятий, которые пройдут в течение этого года в республике, сообщили в Комитете.

По данным Комитета, экотуристические ресурсы Таджикистана безграничны и при создании должной инфраструктуры туристам будут доступны уникальные уголки страны.

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В Комитете также отметили, что подобные мероприятия по очистке территорий, представляющих интерес для туристов, будут проходить и в других регионах страны.

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