В результате столкновений между вооруженными силами армии обороны Израиля и протестующими на границе сектора Газа в пятницу погибли по меньшей мере 17 палестинцев, сообщает Интерфакс со ссылкой на телеканал "Аль-Джазира".

Еще около 1,4 тысячи человек получили ранения. Ранее израильские СМИ сообщали о семи погибших. Власти палестинской автономии объявили 7 апреля днем национального траура по погибшим.

"Школы, университеты и все государственные институты по всей стране будут закрыты в субботу после того, как глава автономии Махмуд Аббас принял решение объявить национальный траур по душам мучеников", - говорится в сообщении администрации автономии.

В сообщении "Аль-Джазиры" отмечается, что армия обороны Израиля применяла против протестующих боевое огнестрельное оружие и слезоточивый газ, чтобы отогнать демонстрантов от ограждений на границе сектора Газа.

Беспорядки в регионе начались 30 марта с палестинского "Марша возвращения" в День защиты земли, приуроченной к годовщине конфискации арабских земель властями Израиля.

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