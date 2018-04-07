В свет вышла очередная монография доктора юридических наук Шокирджона Хакимова «Конституционализм. Парламентаризм. Референдум: теоретические предпосылки и проблемы методологии исследования».

В книге рассматриваются проблемы становления таджикского конституционализма, парламентаризма и референдума как правового и политического явления, а также характеризует их сущностные признаки, сказал «АП» Шокирджон Хакимов.

«Особое внимание уделяется отсутствию в стране демократических традиций, не изученности современных проблем теории и методологии. С точки зрения культурно-исторической специфики, а также общемировых закономерностей, содержание понятия «конституционализм» является сегодня предметом широких дискуссий», – сказал он.

По его словам, в книге данный вопрос рассматривается не только с учетом местных социально-политических условий на разных стадиях истории, но и политико-правовых явлений, сложившихся на основе европейских ценностей.

Монография рассчитана на юристов, политологов, студентов и преподавателей вузов, а также широкий круг читателей.

Шокирджон Хакимов является автором более 120 научных и научно - методических публикаций, учебных пособий для студентов вузов и общеобразовательных учреждений.

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