Министерство культуры Таджикистана намерено опубликовать рекомендательную инструкцию по одежде для мужчин.

Об этом говорится в аннотации к инструкции по одежде для девушек и женщин Таджикистанf.

Когда будет издана книга, пока не известно. Известно лишь, что она также будет содержать инструкции по одежде, которую рекомендуют одевать таджикским мужчинам на работе, в выходные дни, в школу, на свадьбу, праздники и прочее.

Напомним, Минкультуры совместно с Аппаратом президента и Комитетом по делам женщин и семьи уже выпустило книгу с рекомендациями по одежде для девушек и женщин.

Книга состоит из образцов одежды для девушек и женщин от 7 до 70 лет. Целью книги является борьба с подражанием чужой культуре.

В инструкции описаны наряды на любой случай жизни: как стоит одеваться на работу и на свадьбу, что носить на выходных, как следует выглядеть во время посещения культурных мероприятий, что надеть на праздники Навруз и Мехргон.

Также в книге есть раздел про то, что нельзя одевать.

Не рекомендуется носить платок черного цвета, чёрный хиджаб, слишком открытую европейскую одежду - мини-юбки, декольте, топики, одежда из прозрачной ткани. Также не рекомендуется в общественных местах находиться в галошах или тапочках, в домашней одежде, обтягивающих брюках, выделяющих определенные части тела, одежде из синтетических тканей, вредных для здоровья", - приводится в инструкции.

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