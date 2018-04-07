Главы Азиатской футбольной Конфедерации и Федерации футбола Таджикистана открыли в Душанбе несколько площадок для мини-футбола.

Президент Азиатской футбольной Конфедерации Шейх Салман бин Ибрагим Аль-Халифа и президент Федерации футбола Таджикистана Рустам Эмомали 6 апреля приняли участие в торжественном открытии четырех новых искусственных полей для мини-футбола, которые расположены на территории душанбинского стадиона «Автомобилист».

Торжественно разрезав красную ленту у новых полей, главы АФК и ФФТ дали старт эксплуатации новых футбольных площадок, которые были построены на средства АФК в рамках реализации проекта инициатива президента АФК, сообщили в ФФТ.

Выступая на церемонии открытия, президент ФФТ Рустам Эмомали поздравил всех присутствующих с открытием новых футбольных площадок и поблагодарил АФК за плодотворное сотрудничество в деле развития таджикского футбола и реализацию проекта по строительству мини-полей с искусственным покрытием в нашей стране.

«За три года со стороны АФК было построено восемь полей для мини-футбола в Таджикистане. Хочу выразить признательность президенту АФК Шейху Салману бин Ибрагиму Аль-Халифа за поддержку инициатив и плодотворное сотрудничество в деле развития и популяризации футбола в Таджикистане», – сказал в своей вступительной речи Рустам Эмомали.

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Глава АФК отметил, что руководство ФФТ во главе с Рустамом Эмомали за последние годы сделало очень многое для развития футбола в стране.

«Хочу подчеркнуть, что в Таджикистане делается многое для развития футбола. За последние годы в Таджикистане было проведено очень много международных турниров как среди юношей и молодежи, так и среди девушек и женщин. Хотел бы отметить и прогресс вашего клубного футбола. За последние три года чемпион Таджикистана душанбинский «Истиклол» три раза выходил в финал Кубка АФК – это, безусловно, большее достижение. Хочу пожелать успехов юношеской и молодежной сборных Таджикистана, которые в этом году примут участие в финальных частях чемпионатов Азии. Большая заслуга в том, что футбол так популярен в Таджикистане – это лидерские качества президента ФФТ Рустама Эмомали. Хотел бы отметить его вклад в динамичное развитие футбола в стране. Азиатская футбольная Конфедерация тесно сотрудничает с Федерацией футбола Таджикистана и дальше будет поддерживать и помогать развитию футбола в Таджикистане», – заявил глава АФК.

После официальной церемонии открытия президенты ФФТ и АФК обменялись памятными вымпелами, а также нанесли символические первые удары по мячам на новых футбольных площадках.

Отметим, что новые футбольные площадки с искусственным покрытием на территории стадиона «Автомобилист» оснащены мачтами освещения, что позволяет тренироваться и играть по вечерам и использовать их практически круглый год. Кроме того, на территории столичного стадиона «Автомобилист» ФФТ построила площадку для игры в пляжный футбол.

В рамках своего рабочего визита в Таджикистан президент АФК также накануне посетил Академию футбола ФФТ в Гиссаре.

Академия футбола Таджикистана расположена в живописном уголке Гиссара – в поселке Алмоси. Глава азиатского футбола ознакомился с инфраструктурой Академии. Директор Академии футбола ФФТ Умеджон Умаров провел экскурсию по Академии для президента АФК.

Академия Федерации имеет два натуральных и одно искусственное поля.

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Как отметил Умеджон Умаров, юные футболисты получают в Академии полноценные школьные знания.

Кроме учебных классов, на территории есть медицинский центр, где врачи и специалисты спортивной медицины тщательно следят за здоровьем воспитанников Академии. Сегодня их 46, ранее они прошли жесткий отбор.

В ходе своего визита президент АФК осмотрел столовую Академии, тренажерный зал, медицинские комнаты, номера, где живут юные футболисты. Президент АФК также ознакомился с тренировочными полями, где свои занятия проводят воспитанники Академии.

Глава АФК выразил удовлетворение увиденным и пожелал командам Академии футбола ФФТ успехов и процветания.

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