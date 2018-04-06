Значительный рост госдолга Таджикистана за последний год вызывает определенную обеспокоенность общественности, в частности журналистов, которые, естественно, бьют тревогу.

Так обязывает последних поступать при сложившейся ситуации их профессиональный долг. А ситуация с госдолгом такова, что его размер перевалил за 50% ВВП и плотно приближается к критической отметке, переходить за которую для таких экономик, как Таджикистан, международные финансовые институты считают недопустимым. То есть деньги свои не будут больше нам доверять.

Впрочем, к сожалению или же к счастью, эти организации уже так и поступают – не выдают нам льготные кредиты.

Однако в соответствующих госструктурах страны на ситуацию с госдолгом смотрят с поразительным спокойствием. Более того, наши власти, по всей видимости, не прочь привлекать новые внешние заимствования со сравнительно высокими процентными ставками посредством налаженной уже продажи гособлигаций, игнорируя при этом предупреждения международных финансовых организаций об опасности этой затеи – последует рост уровня бедности, значительное снижение доходов населения, серьезное падение внутреннего потребления. Журналистам же, которые пишут об опасности дальнейшего увеличения долга, чиновники рекомендуют «не нагнетать обстановку». Некоторые чиновники даже не смущаются говорить, что госдолг США, к примеру, превышает ВВП этой страны, а мы, журналисты, пугаем народ, когда наш долг составляет всего 50%. Пояснения относительно большого различия между экономикой и экономическими возможностями наших стран на таких людей обычно не действуют.

Бесспорно, США имеют огромный госдолг, размер которого перевалил за отметку 21 триллион долларов. Даже говорят, что в этом мире бесконечно можно смотреть на три вещи: на то, как горит огонь, льется вода и растет госдолг США - в режиме реального времени. Но и годовой ВВП первой экономики мира приближается к 20 триллионам долларов. Это громадное состояние, которое составляет почти четверть мирового ВВП. Госдолг же Таджикистана перевалил за 3,6 миллиарда долларов, а ВВП республики в 2017 году составил всего около 7 миллиардов долларов. С первого взгляда на эти сухие цифры кажется, что, действительно, чиновники из наших экономических ведомств правы и нет никаких поводов для опасения. На самом деле все далеко не так.

Что для американца хорошо, для таджика - … нет

Давайте опустимся до своего – бытового - уровня и попробуем разобраться, почему то, что нормально для Америки, может быть смертельно для Таджикистана. Представьте, что к вам домой приходят два человека, чтобы занять денег. Первый человек просит у вас всего 50 долларов. Зарабатывает он в год 700 долларов, при этом имеет уже задолженность в 360 долларов. Второй человек, годовой доход которого составляет 20 тысяч долларов, хочет получить у вас, скажем, 1 тысячу долларов. Но его задолженность уже составляет 21 тысячу долларов. Кому из этих двоих вы доверите свои деньги, а кому откажете?

Я бы без особого раздумья предоставил второму человеку запрашиваемую сумму и деликатно отказал бы первому. Спрашивается, почему?

Дело в том, что второй человек, судя по его доходу, достаточно состоятелен. Он способен полностью удовлетворить первоочередные потребности своей семьи. Более того, этот человек с таким доходами, вероятно, имеет накопления в банке, а также второстепенные, необязательные расходы. Например, позволяет себе ужинать с женой в ресторане, покупает ей драгоценности, оплачивает учебу детей в престижных школах и различные их секции, по выходным ездит с семьей на свою загородную дачу и прочее. Таким образом, этот человек при необходимости в любой момент может исключить свои второстепенные расходы. В крайнем случае, он имеет машину, дачу и прочее имущество, которое может в нужный момент продать, чтобы расплатиться с кредиторами.

Первый же человек с такими мизерными доходами едва ли справляется с удовлетворением даже первоочередных нужд своей семьи. Не исключено, что иногда его семье не хватает элементарно на пропитание. При этом он уже имеет определенные задолженности. Иными словами, он уже находится в сложной финансовой ситуации и не располагает возможностями по обслуживанию дополнительного долга. Конечно, я не скажу ему, что он уже неплатежеспособен, а вежливо объясню, что не хочу повысить его долговую нагрузку. Если даже выдам ему какие-то средства, то исключительно на безвозмездной основе, так как знаю, что деньги мои он точно не в силах вернуть, а молва о «великодушии» мне не помешает.

Примерно такая же разница между Таджикистаном и Америкой, и буквально таким же образом обходятся сегодня с нами международные финансовые институты.

Нам, наверно, следует, наконец, опомниться и не усугублять еще более финансовое положение страны. Ведь привлекаемые средства нужно будет рано или поздно вернуть. Не нам, так нашим детям и внукам. Не знаю, какими категориями думают наши чиновники, но я бы не хотел, чтобы за меня завтра платили мои дети и внуки.

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