ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 9 АПРЕЛЯ

1957 - Открытие декады таджикской литературы и искусства в Москве.

2009 - Президент РТ Эмомали Рахмон награжден Орденом олимпийского Совета Азии.

2011 - В Таджикистане презентована новая структура ООН - UN WOMEN.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 9 АПРЕЛЯ

1938 – Родилась кинорежиссер, Заслуженный деятель искусств Таджикистана Марворид Касымова.

1953 – Родилась Рафика Мусоева, экс-министр труда и социальной защиты населения.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 9 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, в долинах преимущественно без осадков, в отдельных горных районах осадки (дождь, ночью снег). Ветер западный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 8-13 тепла, днем 17-22 тепла, в горах ночью 1-6 тепла, днем 6-11 тепла.

По Хатлонской области – Облачно, дождь, местами сильный, гроза. Ветер западный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 12-17 тепла, днем 17-22 тепла, в предгорьях ночью 9-14 тепла, днем 11-16 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Облачно, осадки (дождь, снег), по ЗГБАО местами сильные, Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 5-10 тепла, днем 16-21 тепла, по ВГБАО ночью 2-7 мороза, днем 7-12 тепла.

По районам республиканского подчинения – Облачно, дождь (ночью выше 2500 м снег), местами сильный, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 9-14 тепла, днем 16-21 тепла, в горах ночью 4-9 тепла, днем 10-15 тепла.

По городу Душанбе - Облачно с прояснениями, дождь, временами сильный, гроза. Ветер западный 4-9 м/с. Температура: ночью 10-12 тепла, днем 19-21 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 3-8 м/c. Температура: ночью 9-11 тепла, днем 18-20 тепла.

По городу Курган-Тюбе – Облачно с прояснением, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 12-14 тепла, днем 20-22 тепла.

По городу Хорог – Облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 7-9 тепла, днем 18-20 тепла.