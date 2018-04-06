В Sheraton Dushanbe Hotel прошел первый день Регионального женского бизнес-форума и выставка ЭКСПО, на который собрались женщины-предприниматели в сфере ремесленничества и туризма из стран Центральной Азии и Афганистана.

На форуме (который с 2017 года объявлен ежегодным) принимают участие около 200 женщин-предпринимателей из всех регионов Таджикистана, представители правительства Республики Таджикистан, дипломатического корпуса и международного сообщества, руководители бизнес-ассоциаций из Центральной Азии, а также местные и иностранные инвесторы. Ключевой темой форума -2018 являются «Туризм и ремесленничество», которые соответствуют инициативе президента Таджикистана об объявлении этого года Годом развития туризма и народных ремесел в стране.

Мероприятие с вступительной речью открыли Председатель комитета Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан по социальным вопросам, семьи и охраны здоровья Хилолби Курбонзода, заместитель Председателя Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом РТ Нигина Анвари, начальник управления Комитета по делам женщин и семьи при Правительстве РТ Джавохир Акобирова и Поверенный в делах Посольства США в РТ Кевин Коверт, которые рассказали о потенциале женщин Таджикистана в развитии бизнеса, в том числе отметили об их вкладе в сфере туризма и ремесленничества.

«Женщины-предприниматели это наши ежедневные герои», - несколько раз подчеркнул на таджикском языке г-н Коверт, указывая на трудности, которые приходится преодолевать им для развития своего бизнеса.

Поверенный в делах посольства США в РТ Кевин Коверт ознакомился с работами таджикских ремесленниц 1 /16

В рамках работы форума на различных сессиях выступили спикеры из Таджикистана, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Армении, Германии и Великобритании, обсуждая правовые вопросы женского предпринимательства в центрально-азиатском регионе, расширение возможностей женщин в секторе туризма и ремесленничества и усиление профессионального нетворкинга – формирование деловых связей между собой.

Как отметила председатель Ассоциации малого и среднего бизнеса в Таджикистане Матлюба Ульджабаева, проведение форума поставило перед собой задачу поддержки и генерирования большего интереса в инвестирование женского предпринимательства в Таджикистане со стороны крупного и среднего бизнеса, при условии создания доброжелательной среды поддержки малого и среднего бизнеса со стороны властей.

Второй день форума будет посвящен проведению мастер-классов, направленных на развитие гендерного предпринимательства, лидерства, улучшения качества продукции сектора ремесленничества и туризма.

Одновременно с форумом проходит выставка предпринимательства - ЭКСПО, в которой представлены работы ремесленников из стран Центральной Азии, которая уже порадовала гостей своим разнообразием и уникальностью.

Остается добавить, что организаторами и партнерами женского форума являются Госкомитет по инвестициям и управлению государственным имуществом РТ, Национальная ассоциация малого и среднего бизнеса в Таджикистане, Посольство США в РТ, Европейский банк реконструкции и развития, Азиатский банк развития и USAID.

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