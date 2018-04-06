С 1 января 2018 года в Таджикистане вступил в силу Закон РТ «Об ограничении использования табачных изделий».

По сравнению с прежним аналогичным законом (2010 г.), новый еще больше ужесточил нормы табакокурения в Таджикистане.

Новый закон полностью запрещает курение табачных изделий практически везде. Производимые в Таджикистане упаковки сигарет, табака для кальяна и даже пакетик насвая должны содержать иллюстрированную информацию о вреде их потребления.

«АП» попыталась узнать, действуют ли на столичных улицах и в торговых точках новые нормы закона.

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