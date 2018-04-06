Таджикская железнодорожная компания существенно повысила внутренние тарифы на грузоперевозку по территории Согдийской области. Новые тарифы начали действовать с 5 апреля этого года.

Повышение тарифов подтвердили «АП» в ГУП «Таджикская железная дорога», отметив, что приказ главы железнодорожной компании «О повышающих коэффициентах в Согдийском регионе» согласован с соответствующими ведомствами страны.

Так, с 5 апреля внутренние тарифы на перевозку нефтепродуктов по железным дорогам севера Таджикистана выросли почти на 60%, перевозка сжиженного газа – на 93%, а других товаров – в 2,4 раза.

К примеру, доставка одной тонны бензина от КПП «Сары Агач» (Казахстан) до Худжанда теперь поставщикам будет обходиться в 57,94 долларов (раньше было 37,85 долларов). За аналогичный объем сжиженного газа поставщик должен платить 40,16 долларов (ранее 28,8 долларов).

Данная мера, которая не коснется только узбекских грузов, будет действовать до конца нынешнего года.

Примечательно, что повышающие коэффициенты не коснулись южных железнодорожных направлений страны.

Повышение тарифов на перевозку грузов по железным дорогам севера страны в ТЖД «АП» обещали аргументировать в ближайшие дни.

Приказ «О повышающих коэффициентах в Согдийском регионе» был подписан начальником ГУП «ТЖД» Комилом Мирзоали еще 14 марта этого года. Новые тарифы руководство железнодорожной компании хотели ввести в действие уже в начале второй половины марта. Однако предприниматели Согда обратились с письмом к властям региона и премьер-министру Кохиру Расулзода, благодаря чему, видимо, железнодорожные тарифы тогда не были повышены.

В письме согдийских бизнесменов, копия которого находится в распоряжении «АП», говорится, что принятые нововведения могут нанести непоправимый удар предприятиям и компаниям области, а также серьезно повлиять на пополнение бюджета страны за счет налогов и таможенных сборов.

Бизнесмены возмущаются, что рост внутренних тарифов происходит на фоне предоставления Узбекистаном очередных скидок на транзит железнодорожных грузов в Таджикистан. Они подчеркивают, что в марте этого года узбекская сторона снизила тарифы на транзит грузов в Таджикистан с $22 до $13 за тонну.

Последние скидки начали действовать в марте этого года.

Авторы письма уверены, что существенное повышение тарифов может привести к банкротству предприятий в Согдийской области и росту численности безработных в регионе.

Предприниматели отмечают, что рост тарифов повлияет на сокращение поставок импортной продукции и среди безработных могут оказаться около 20 тысяч водителей грузовиков, которые занимаются доставкой ввезенных в Согдийскую область товаров по другим регионам страны.

Предприниматели недоумевают, что протяженность узбекских железных дорог, через которые осуществляется транзит таджикских грузов в Согдийскую область, намного больше, чем таджикские железнодорожные пути, но тарифы существенно разнятся.

К примеру, протяженность транзитной дороги по территории Узбекистана до границы севера Таджикистана составляет порядка 200 километров, а от границы до станции Спитамен - всего 12 километров.

Авторы письма отмечают, что в Согдийской области проживает 2,2 миллиона человек, на жизнь каждого из которых тем или иным образом повлияют принятые железнодорожниками тарифные изменения.

Предприниматели полагают, что при таких условиях предприятия и фабрики области, где в целом работают свыше 100 тысяч человек, могут разориться, а бизнес может уйти в соседние страны.

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