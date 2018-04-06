Задолженность «Барки точик» перед Сангтудиснкой ГЭС-1 в первом квартале этого года выросла почти на 130 миллионов сомони. В настоящее время энергохолдинг должен этой российско-таджикской станции 894 миллионов 200 тысяч сомони.

Отметим, что за весь 2017 год этот долг увеличился на 110 миллионов сомони.

В целом, «Барки точик» смогла оплатить всего около 64% выработанной Сангтудинской ГЭС-1 электроэнергии за 10 лет функционирования данной станции.

Сангтудинская ГЭС-1 с даты пуска первого гидроагрегата (20 января 2008 года) выработала более 18,7 миллиардов киловатт часов электроэнергии. Общая стоимость произведенной энергии составляет 2 миллиарда 444,5 миллионов сомони, говорится на сайте ОАО «Сангтудинская ГЭС-1».

Таким образом, компания «Барки точик», являющаяся на сегодняшний день единственным покупателем вырабатываемой Сангтудинской ГЭС-1 энергии, оплатила российско-таджикской совместной станции за все время ее функционирования 1 миллиарда 550,3 миллионов сомони. Это составляет 63,4% от общей суммы, которую должна была получить станция от таджикского энергохолдинга.

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1» является российско-таджикским СП, образованным в феврале 2005 года в целях завершения строительства и дальнейшей эксплуатации одноименной ГЭС на реке Вахш. Доля российских компаний в уставном капитале ОАО «Сангтудинская ГЭС-1» составляет 75% минус 1 акция, доля правительства РТ - 25% плюс 1 акция.

Установленная мощность Сангтудинской ГЭС-1 составляет 670 МВт. Однако фактическая мощность станции станция сегодня составляет 160 МВт. В связи с отсутствием рынка сбыта в настоящее время на станции ежесуточно вырабатывается всего чуть более 5 миллионов киловатт часов электроэнергии.

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