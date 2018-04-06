Вот уже несколько лет нет никаких достоверных сведений о судьбе Гульнары Каримовой – дочери покойного лидера Узбекистана Ислама Каримова.

The New York Times опубликовала 4 апреля статью "Где находится Гугуша – пропавшая «первая дочь» из Узбекистана?".

Издание, на которое ссылается CA-NEWS, отмечает, что Гульнара Каримова до сих пор не побывала в мавзолее своего отца. Более того, Гульнара осталась единственной из членов семьи Каримова, кто не присутствовал ни на его похоронах, ни на любой из 35 тыс. молитвенных церемоний, проведённых с тех пор. Она просто исчезла в 2014 году.

"Многие считают, что Гульнара Каримова умерла и доказательств, которые опровергали бы эту версию, нет", - отмечается в статье.

Её судьбу активно пытаются прояснить некоторые родственники Гульнары, пишет издание.

Эксперты Human Rights Watch по делам Средней Азии заявили The New York Times,что к ним за помощью обратился даже бывший муж Гульнары – Мансур Максуди.

Американец узбекско-афганского происхождения вёл в 2002 году с Каримовой яростную тяжбу о разводе и опеке над детьми.

В результате тогда ещё могущественная Гульнара лишила его всего бизнеса, связанного с Coca-Cola в Узбекистане.

Затем все его 24 родственника, проживавшие тогда в Узбекистане, были высланы в Афганистан вне зависимости от своего гражданства. Более того, ещё два родственника попали в тюрьму.

Но сейчас Мансур всё же хочет прояснить судьбу своей бывшей жены. Так же сын Каримовой, которого в честь деда назвали Ислам, жалуется, что по его данным, мать держат в изоляции от внешнего мира.

Сам Ислам попросил политического убежища в Великобритании.

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