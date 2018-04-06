Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, узнав о том, что известный таджикский поэт Бозор Собир, который недавно отбыл в США, чтобы навестить своих детей, попал в больницу города Сиэтл, поручил внешнеполитическому ведомству страны, посольству Душанбе в Вашингтоне, постоянному представительству Таджикистана при ООН и другим соответствующим органам навестить его.

Глава государства поручил вышеназванным инстанциям оказать содействие поэту, его семье в решении существующих проблем, оказать всяческую поддержку в его лечении для его быстрейшего возвращения на Родину, сообщает пресс-служба президента.

Известный таджикский поэт недавно уехал в Америку, где проживают его дети. Вчера стало известно, что поэт попал в одну из клиник города Сиэтла. Один из пользователей Фейсбука со ссылкой на родных поэта написал, что Бозор Собир в настоящее время находится в реанимационном отделении клиники.

«Бозор Собир в последнее время плохо себя чувствовал, и именно по этой причине он не смог прилететь в Таджикистан на празднование Навруза. Мы разговаривали с ним по телефону, он сообщил, что врачи не разрешают ему длительные поездки и нагрузки», - сообщил вчера «АП» глава Союза писателей Таджикистана Низом Косим.

Он сообщил, что Бозор Собир попал в больницу несколько дней назад. О его нынешнем состоянии он ничего не знает.

Между тем, как сообщил на своей странице пользователь Фейсбука Барот Кодири со ссылкой на родственников Бозора Собира, поэт попал в реанимацию, он также попросил молиться за его выздоровление.

Бозору Собиру 79 лет, он родился в селе Суфиён Файзабадского района и вырос в интернате в Гиссаре. В 1962 году закончил филологический факультет Таджикского государственного университета. В 1970-80 годы Бозор Собир был одним из самых популярных поэтов в стране. В конце 1980-х присоединился к Демократической партии Таджикистана. В 1990 поэт был избран депутатом Верховного совета Таджикистана от избирательного округа Файзабад, и до сих пор является чуть ли не единственным народным избранником, который по собственной воле покинул парламент.

В 1993 году Бозора Собира заключили на 9 месяцев в тюрьму, и в конце года при содействии правозащитных организаций вышел на свободу. Отправился в Москву, а оттуда в США.

Накануне президентских выборов 2013 года Бозор Собир вернулся на родину после долгих лет отсутствия и был принят президентом Эмомали Рахмоном. Тогда таджикские власти заявили, что возвращение известного поэта не имеет отношения к предстоящим президентским выборам.

Вскоре Бозор Собир призвал таджикскую интеллигенцию объединиться вокруг лидера страны. Он также выступил за запрет деятельности Партии исламского возрождения Таджикистана.

В сентябре 2013 года указом Эмомали Рахмона был награжден орденом «Звезда Президента».