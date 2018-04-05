Ровно месяц назад были повышены цены за проезд на столичном транспорте. Вместе с тем начали действовать новые правила по упорядочению движения общественного транспорта. Деньги по новым тарифам за проезд водители и контролеры берут исправно, а вот о порядке в маршрутках забыли уже пару недель спустя.

Невыполненные обязательства

Месяц назад, 1 марта, администрация Душанбе повысила цены за проезд в общественном транспорте. Согласно нововведениям плата за проезд в маршрутках составляет 1 сомони 60 дирамов независимо от расстояния проезда.

За проезд в троллейбусах города Душанбе пассажиры платят 1 сомони, в автобусах - 1 сомони 20 дирамов. Проезд в автобусах, курсирующих в режиме «экспресс», составляет 1 сомони 50 дирамов. Проезд в пригородных маршрутках - 2 сомони.

Кроме этого, с начала марта на общественном транспорте начали действовать новые правила: останавливаться только на остановках и брать пассажиров только по числу сидений в салоне транспорта.

«Компании взяли на себя обязательства, что впредь пассажиров будут высаживать и сажать в микроавтобусы только на остановках общественного транспорта, а также будут сажать в салон микроавтобусов пассажиров только по количеству имеющихся сидений», - комментировали тогда в ГУП «Душанбенаклиётхадамотрасон».

И действительно, первые две недели марта был полный порядок: водители маршруток и микроавтобусов набирали пассажиров по числу посадочных мест, не останавливались через каждые 50 метров, как это бывало ранее. Решение городской мэрии правильное и своевременное, указывали горожане на форумах в социальных сетях. Жители и гости столицы почувствовали на себе, что порядок можно навести, в том числе и в транспортной сфере, что не удавалось сделать многие годы.

Но «праздник» длился недолго…

Экскурсия по городу

Мы решили самостоятельно понаблюдать, как выполняются новые правила.

Как оказалось, водители многих маршруток продолжают перегружать транспорт, высаживают и набирают пассажиров на любом участке дороги. Так, например, на «Старексах» вновь вместо 7 человек сажают по 10, а на микроавтобусах вместо 16 – до 25 пассажиров. Увеличилось количество «Старексов» с тремя рядами сидений, что крайне неудобно для пассажиров, не говоря уже о безопасности в случае ЧП.

- Недавно я села на маршрутку на остановке у филармонии и проехала до «Гулистона», - рассказывает жительница Душанбе Санавбар. – Тут же рядом со мной водитель посадил четвертого пассажира. Когда я протянула ему 1 сомони, сказав, что мне ехать всего две остановки, водитель ответил «Э апа, хоть две остановки езжай, хоть десять – плати рубль шестьдесят, по закону!». «А по 4 человека в одном ряду – тоже по закону?» - возразила я, на что он предложил мне сойти и сесть на другую маршрутку.

Что интересно, как только вышло решение о повышении цен на транспорт, тут же во всех маршрутках приклеили копии документа, напрочь позабыв о другом – соблюдении норм перевозки.

Мы даже заметили, что эти нормы не соблюдаются водителями не только частных маршруток, но и автобусов и троллейбусов.

Например, автобус №8 может остановиться и набирать пассажиров где угодно. Все правила и остановки соблюдаются только на улицах Рудаки и Айни. Но даже на «протокольной» трассе автобус или троллейбус может долго стоять на остановке, «собирая» пассажиров. Мы также увидели, что не всегда водители соблюдают новоустановленные правила посадки пассажиров с первой двери и их высадки с двух других.

Остается непонятным, почему руководители предприятий, за которыми закреплены те самые маршрутки, не контролируют соблюдение водителями обязательств, которые они взяли на себя…

Водительская арифметика

У водителей маршруток иное отношение к ситуации и даже своя арифметика.

- Поначалу нас контролировали и с «Наклиётхадамотрасон», и с автобаз, и ГАИ, - говорит водитель минивэна Сайфулло. - Но, слава Богу, сейчас перестали. Вы не думайте, что мы перегружаем транспорт из-за жадности. У нас ведь тоже есть семья. Вот посчитайте мои расходы: за патент в месяц я выплачиваю 126 сомони, автобазе ежемесячный взнос – 286 сомони, ежедневно приходится выплачивать по одному сомони по утрам на автопредприятии механику, технику и врачу за «осмотр», еще по одному сомони - диспетчерам за печать на двух конечках. Если суммировать все эти расходы, то в месяц выйдет 562 сомони; если поделить на 30 дней, выйдет почти 19 сомони ежедневно. Теперь посчитайте расходы на топливо: чтобы заправить 10 литров солярки, мне нужно выложить 170 сомони, этого мне хватит, чтобы сделать три круга «туда - обратно».

По словам водителя, если работать по правилам и набирать по 8 пассажиров, за три круга можно заработать 76,8 сомони.

- Из этой суммы, если отнять потраченные мною 18,7 сомони, получается 58 сомони. Мы еще не посчитали износ машины, траты на расходные материалы. Ничего ведь не остается. Я вынужден набирать больше людей, чтобы после работы принести кусок хлеба домой, - говорит Сайфулло.

По данным ГУП «Душанбенаклиётхадамотрасон» по состоянию на конец марта, на столичные дороги выходят 76 троллейбусов, 175 автобусов, 1970 микроавтобусов. В целом столицу в две смены обслуживает 2221 единица общественного транспорта.

Первоапрельское новшество

Тем временем с первого апреля на общественном транспорте города Душанбе действует единая карта Cityсard.

В столичной мэрии «АП» сообщили, что на данный момент валидаторы установлены в 285 троллейбусах и автобусах, курсирующих по столице.

Купить Citycard можно в терминале и в киосках, которые расположены на новых остановках общественного транспорта в столице.

Источник в столичной мэрии сказал, что также с первого апреля начнут устанавливать валидаторы и в микроавтобусах. Соответственно, микроавтобусы будут работать по безналичному расчету. Эту информацию в ГУП «Душанбенаклиётхадамотрасон» не подтвердили и не опровергли.

Между тем водитель микроавтобуса Амриддин отметил, что идея установить валидаторы на маршрутках, по его мнению, не приживется.

- Все маршрутки частные, - говорит он. – Допустим, установят валидаторы на моем личном транспорте, и в итоге меня попросят работать по безналичному расчету за зарплату? Это абсурд. Думаю, эта идея не приживется. Ну если пойдет на то, то многие водители сами перестанут работать, останутся только те водители, которые были депортированы и не смогут выехать на заработки в Россию.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus