В столичной гостинице «Шератон» сегодня открывается Региональный женский бизнес-форум, который объединит более 200 женщин-предпринимателей в сфере ремесленничества и туризма из стран Центральной Азии и Афганистана.

Организаторами и партнерами мероприятия являются Госкомитет по инвестициям и управлению государственным имуществом РТ, Национальная ассоциация малого и среднего бизнеса в Таджикистане, Посольство США в РТ, Европейский банк реконструкции и развития, Азиатский банк развития и USAID.

Это второй по счету бизнес-форум такого масштаба в Таджикистане – первый прошел в прошлом году в Душанбе.

По словам организаторов, ключевой темой нынешнего форума в этом году обозначены «Туризм и ремесленничество», которые соответствует инициативе президента Таджикистана об объявлении 2018 года в Таджикистане «Годом развития туризма и народных ремесел».

В рамках форума состоятся открытые мастер-классы для женщин-предпринимателей, представителей общественных организаций и других заинтересованных сторон. Участие в мастер-классах в рамках Форума - бесплатное, по предварительной регистрации.

Перед участниками выступят спикеры из Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Армении, Германии и Таджикистана.

6 и 7 апреля в рамках форума будет проводиться выставка работ женщин-ремесленниц Таджикистана и Кыргызстана, которая будет открыта для всех желающих.

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