В 2018 году соревнования «Будущее зависит от тебя», организуемые компанией «МегаФон» для ребят из детских домов и школ-интернатов, пройдут в новом формате спортивного фестиваля. Он состоится в Рушанском районе ГБАО – именно здесь живут и учатся юные футболисты, которым предстоит представлять Таджикистан на финале чемпионата «Будущее зависит от тебя» в российском городе Сочи.

Турнир «Будущее зависит от тебя» проводится «МегаФоном» в Таджикистане восьмой год подряд. Сильнейшие таджикские команды принимают участие в международном финале, который проходит в российском городе Сочи, где уже несколько раз занимали места в тройке лучших. А в 2011 году ребята из Худжанда стали чемпионами соревнований, завоевав главный приз – поездку в Лондон, в гости к легендарному клубу «Арсенал».

Несмотря на долгую историю масштабного социального проекта компании «МегаФон», ребята из Горного Бадахшана лишь недавно присоединились к нему. Поэтому организаторы решили предоставить им право «догнать» своих товарищей из других регионов страны. Уже в апреле ребята из Республиканской школы-интерната Рушанского района ГБАО сразятся в Сочи с командами своих сверстников в младшей возрастной категории (12-13 лет).

Еще одна таджикская команда «Навруз» из школы-интерната Шахринавского района станет участником другого масштабного события – первого в истории Чемпионата мира по футболу среди детей-сирот «Будущее зависит от тебя». Игры «детского» ЧМ пройдут в Москве накануне Мундиаля FIFA и соберут участников из 22 государств. Право выступать на этих ответственных соревнованиях «Навруз» завоевал в прошлом году, получив «серебро» сочинского финала.

«Значение чемпионата для ребят из детских домов трудно переоценить. Для них это не только любимая игра, но и возможность увидеть другие города и страны, исполнить самые смелые мечты, в том числе о спортивной карьере. Один из участников турнира уже пополнил профессиональную команду Худжанда. Уверен, в будущем мы еще не раз услышим имена тех ребят, которые поверили в себя и поняли, что будущее зависит от них», – говорит Исполнительный директор компании «МегаФон Таджикистан» Анатолий ИЗЮМНИКОВ.

«Считаю, что проект компании «МегаФон Таджикистан» очень важен: он помогает прививать любовь к спорту, учит ребят, оставшихся без попечения родителей, побеждать и верить в себя. Это хороший старт для будущей самостоятельной жизни», – говорит Дилшод НАЗАРОВ, Заместитель председателя Комитета молодежи, спорта и туризма при Правительстве Республики Таджикистан.

«Уже несколько лет слежу за игрой участников турнира и вижу высокий уровень ребят. Из многих могут вырасти хорошие профессиональные футболисты. Выражаю искреннюю признательность «МегаФону» за то, что компания помогает решать важную задачу – находить и поддерживать тех, кто может составить гордость таджикского футбола. Желаю нашим командам победы – и в Сочи, и в Москве!» – говорит Директор детско-юношеской футбольной лиги Таджикистана Увайдо ДАВЛАТБЕКОВ.

Чемпионат для детей-сирот развивается, меняет форматы, географию игр и даже логотип. Ключевым визуальным элементом стал корпоративный суперзнак «МегаФона» из трех точек равного размера, символизирующий бесконечные возможности и напоминающий разметку футбольного поля. Теперь логотип флагманского социального проекта компании – футбольных соревнований «Будущее зависит от тебя» – находится в единой стилистике с общим брендом «МегаФона», обновленным в 2017 году.