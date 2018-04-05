Зараженная сальмонеллезом курица стала причиной отравления 249 человек во время свадебных торжеств в одном из ресторанов Бишкека.

Причиной массового отравления на свадьбе в ресторане «Ала-Тоо» послужила курица по-тайски в кляре, в которой высеяны бактерии сальмонеллеза, сообщает ЦГСЭН Бишкека, на которое ссылается CA-NEWS.

«Таковы результаты лабораторных исследований проб продукции, взятой после массового пищевого отравления в ресторане «Ала-Тоо». В результатах проб, взятых у больных в РКИБ, также выявлена бактерия сальмонеллы», - говорится в сообщении.



Так как сальмонелла была обнаружена только в пробах готовой продукции (в пробах сырья не обнаружена), можно сделать вывод о нарушении технологии приготовления продуктов и условий хранения, сообщает центр санэпиднадзора.



ЦГСЭН Бишкека продолжает работу по устранению причин массового пищевого отравления, в связи с этим 5 апреля проводится дезинфекционная обработка кухни ресторана «Ала-Тоо».



На 5 апреля в Республиканской клинической инфекционной больнице стационарное лечение получают 94 человека, в лечебных организациях Чуйской, Нарынской и Иссык-Кульской областей стационарное лечение получают 36 человек.



Ранее сообщалось, что с признаками пищевого отравления после свадьбы обратились 204 пострадавших, из них 138 были госпитализированы. Кроме того, в лечебные организации Чуйской, Иссык-Кульской и Нарынской областей обратились за медицинской помощью 45 пострадавших, из них стационарное лечение получают 36 больных, 9 пострадавшим оказана амбулаторная помощь.