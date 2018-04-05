Инобат (справа) - bakery-тренер, и, чтобы попасть к ней на обучение или заказать выпечку, нужно постоять в очереди

Инобат Раджабова в 90-е осталась без мужа, с четырьмя детьми на руках, без крыши над головой и без работы; единственное богатство, которое у нее было, – это два килограмма муки, килограмм сахара, яйца и немного маргарина. С этого она и начала: теперь у Инобат свой кондитерский цех, дети устроены, и она один из самых популярных bakery-коучей в Таджикистане.

Про Инобат Раджабову в Таджикистане ходят легенды; после того как она приняла участие в республиканском конкурсе «Женщина-предприниматель года - Премия “Фарах”», ею восхищаются даже самые успешные таджикские предпринимательницы. Начинают рассказывать про нее и едва сдерживают слёзы, потому что построить бизнес – само по себе нелегко (они это знают), а построить бизнес без поддержки, без крыши над головой, да еще и с четырьмя детьми на руках, как это сделала Инобат, вообще подвиг.

Двадцать пять лет назад, когда в Таджикистане полным ходом шла гражданская война, Инобат разом потеряла мужа и дом. Ночью 1993 года ей пришлось убежать из родного кишлака с тремя маленькими детьми и беременной четвертым.

- Ночью нас разбудили шум и крики на улице. Это жители из соседнего кишлака пришли предупредить, что старикам, женщинам и детям нужно срочно уходить. Мы даже не успели ничего с собой взять, выбежали из дома в том, в чем были. Мой муж и другие мужчины остались дома. Они хотели задержать бандитов, пока мы убежим. Потом по телевизору показали наш кишлак - его сожгли дотла. Про судьбу своего мужа я до сих пор ничего не знаю, - рассказывает апаи Инобат.

Той ночью женщина с детьми отправилась в родительский дом - в Курган-Тюбе, надеялась, что там будет спокойнее. Но война докатилась и туда; тогда Инобат решила уехать в Вахшский район, где когда-то работала в кондитерском цехе. Конечно, этот цех уже прекратил свое существование.

- Но мне с детьми разрешили пожить в пустом здании этого цеха. Мы спали на картонках, питались одним хлебом и водой. Рядом был хлебозавод, куда я устроилась на работу, но вместо зарплаты давали хлеб. Так мы и ютились несколько месяцев в углу кондитерского цеха. Потом хукумат района выделил мне однокомнатную квартиру, - вспоминает Инобат.

Инобат пекла торты, ее дети ели лепешки

Как только у Инобат появилась крыша над головой, она начала действовать: нашла какие-то деньги, купила один килограмм сахара, двадцать яиц, два кило муки и восемьсот граммов маргарина, испекла два торта и понесла их на базар.

- Помню, пеку торты, аромат от них, а мои дети выпрашивают хотя бы маленький кусочек тортика, хотя бы попробовать, хотя бы на язычок, - рассказывает Инобат. – Мне тяжело, но я дать им ничего не могу – это на продажу. Единственное, что могла сделать, так это позволить им съесть крошки, оставшиеся после выпечки.

Каждый выпеченный торт окупал себя и приносил Инобат прибыль в 60 дирамов. На эти деньги женщина покупала продукты для выпечки следующих тортов, прибыль тратила на еду - три лепешки детям.

Ее торты хорошо продавались - Инобат своё дело знала. Когда ей было 17 и она только окончила школу, Инобат сказала отцу, что хочет продолжать учиться, и отец отвел её в кондитерский цех неподалеку от родного кишлака.

- Помню, меня встретил руководитель цеха - Риваз Капитонович - и сказал, мол, дочка, записывай всё, что видишь, когда-нибудь эти записи помогут найти кусок хлеба. Как в воду глядел! – говорит Инобат. - Когда я осталась беременной вдовой на улице с голодными, маленькими детьми, я совсем растерялась, а потом вспомнила про эти записи и нашла свой кусок хлеба.

«Летом шила, зимой вязала»

Кусок хлеба Инобат нашла, а вот на всё остальное выручки от продажи тортов сначала не хватало. Тогда пришлось учиться шить и вязать, подрабатывать уборщицей.

- Шить, по правде говоря, я не умела. Чтобы научиться, пришлось распороть несколько своих платьев, посмотреть, как они сделаны. Несколько попыток, и я разобралась. Работала в основном ночами, пока дети спят. Что-то продавала из этой одежды, что-то оставляла детям. Летом шила, зимой вязала. Когда дети вырастали из одежды, я её распарывала или распускала и шила или вязала снова, - вспоминает Инобат.

В общем, жизнь оказалась не прогулкой, но постепенно клиентская база увеличивалась, обороты от продажи тортов росли, об Инобат стала говорить вся округа. В конце концов о ней узнали в центре, и ее пригласили на ежегодную встречу Национальной ассоциации деловых женщин Таджикистана (НАДЖТ), чтобы женщина поделилась своим опытом.

Инобат опытом поделилась, а еще озвучила новую идею: открыть кондитерские курсы для молодых девушек.

- От тюрьмы и от сумы не зарекайся, никто ведь не знает, что может случиться завтра, поэтому каждый должен уметь зарабатывать себе на хлеб, - рассуждает Инобат. - Тем более мы, женщины, мы ведь матери. Вот если бы я не умела печь, может быть я стала бы попрошайкой или непутевой женщиной. Кто знает, на что меня толкнула бы жизнь, чтобы я смогла прокормить своих детей?

Её идея в НАДЖТ понравилась, и Инобат предложили стать республиканским тренером-кондитером. Сначала она разъезжала по районам, потом при помощи местных властей и НАДЖТ открыла свой кондитерский цех в Вахшском районе. Здесь она обучает девушек кондитерскому делу и лучших оставляет работать в цехе.

Теперь Инобат - одна из самых уважаемых женщин в Вахшском районе, ее дети выросли и твердо стоят на ногах, она настоящий bakery-тренер, и, чтобы попасть к ней на обучение или заказать выпечку, нужно порядком постоять в очереди. Курсы у апаи Инобат бесплатные, она готова поделиться своим опытом с каждой, кто к ней обратится; она предложила пройти bakery-курсы даже нам.Потому что кому, как не Инобат, известно, что могут значить эти навыки для женщины, особенно если она остается без мужа, с детьми и без крыши над головой.

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