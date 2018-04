Facebook сканирует личные сообщения и фотографии пользователей Facebook Messenger на предмет противоправного контента. Об этом Bloomberg сообщила представитель Facebook Messenger, пишет CA-NEWS.

«Например, когда вы отправляете фотографию в мессенджере, наши автоматические системы сканируют ее, используя систему сравнения фотографий, чтобы определить, присутствуют ли там изображения эксплуатации детей», - приводит агентство слова представителя Facebook Messenger.



Кроме того, приложение сканирует ссылки, который пересылают пользователи, на предмет вирусов. В компании отметили, что личная переписка не используется для рекламы.

Такая система разработана Facebook для предотвращения оскорбительного поведения на платформе. Весь контент должен соответствовать «стандартам сообщества», сказала представительница компании.



Ранее глава компании Марк Цукерберг интервью изданию Vox рассказал, что, когда в соцсети появились сообщения об этнических чистках в Мьянме, их заблокировали, поскольку они были направлены на разжигание насилия.



Компания Facebook считает, что фирма Cambridge Analytica, занимающаяся продвижением направленной политической рекламы, получила доступ к данным почти 87 миллионов пользователей ее соцсети.

О новых данных и дальнейших шагах компании в своем блоге рассказал технический руководитель Facebook Майк Шрепфер.



Ранее бывший директор по исследованиям Cambridge Analytica Кристофер Вайли говорил о 50 миллионах человек, данные которых получила его компания.

Согласно предыдущему заявлению Facebook, страница Cambridge Analytica была отключена после того, как стало известно о том, что компания получила и не уничтожила личную информацию пользователей, которые загружали вопросник-приложение This Is Your Digital Life. С помощью этого приложения компания Global Science Research сделала сбор личных данных пользователей соцсети возможным.