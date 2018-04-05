Военнослужащие 201 военной базы, дислоцированной в Таджикистане, на добровольной и безвозмездной основе стали донорами крови. Забор крови проводила выездная бригада «Республиканского научного центра крови» города Душанбе, сообщает пресс-служба ЦВО.

Это мероприятие проводится регулярно на территории военной базы. Военнослужащие 201 военной базы принимают активное участие в таких мероприятиях и вносят свой вклад в развитие донорства Таджикистана.

По словам заведующего отделением трансфузиологической бригады Кубиддинова Азмиддина Файзуловича, Мобильный пункт сбора крови обеспечен всем необходимым оборудованием и реактивами, процесс полностью безопасен и занимает до 15 минут, что позволяет одной бригаде принимать до 100-120 доноров в день.

Кубиддинов подчеркнул, что кровь, после тщательной проверки в лаборатории, пополнит банк крови и при необходимости будет передана как военнослужащим, так и нуждающимся жителям.

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