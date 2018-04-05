Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провёл выездное заседание госсовета безопасности, на котором были подведены итоги деятельности военных и правоохранительных органов за первый квартал текущего года, сообщает в среду пресс-служба главы государства.

Ознакомившись с созданными условиями для учебной стрельбы по специально установленным мишеням, Бердымухамедов и руководители военных и правоохранительных органов провели в тире учебные стрельбы из различных современных видов стрелкового оружия, передает CA-News.

Как сообщает издание «Хроника Туркменистана», Бердымухамедов продемонстрировал умение стрелять из автомата IWI Tavor с глушителем.

Вслед за Бердымухамедовым уже из табельного оружия постреляли и главы военных и правоохранительных структур.

В завершении встречи министр обороны Яйлым Бердыев подарил президенту Бердымухамедову велосипед с символикой предстоящего в этом году в Туркменистане международного авторалли «Амуль-Хазар 2018».

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