Футзалисты сборной Таджикистана Файзали Сардоров и Фируз Бекмуродов с успехом выступают на чемпионате Кыргызстана. В составе бишкекской «Алги» наши спортсмены в последнем туре одержали победу над другой командой из этого города – «Фарватером» со счетом 3:2.

«Алга» готовилась к этому матчу серьезно, подойдя к игре в хорошей форме. Первый тайм встречи прошел в обоюдоострой борьбе, но без забитых мячей. Во второй половине встречи нападающий «Алги» Акпар Данибаев открыл счет, но «Фарватер», в составе которого играет немало казахских футзалистов, смог восстановить равновесие — 1:1.

После серии атак Адилет Иманбеков вновь вывел «Алгу» вперед, но игроки «Фарватера» не хотели сдаваться и снова восстановили паритет — 2:2.

За минуту до конца матча таджикский футзалист «Алги» Файзали Сардоров, забив последний гол этой встречи, принес победу своей команде - 3:2.

Вторая игра между этими командами состоится 7 апреля.

Файзали Сардоров: «Важно выиграть чемпионат»

Автор победного гола, игрок бишкекского клуба «Алга» Файзали Сардоров, дал интервью после игры.

- Файзали, от всех таджикских болельщиков хотим поздравить вас с победой и с забитым победным мячом!

- Спасибо большое! Сегодня мы добыли важную победу, хотя и было трудно. Мы хотим выиграть чемпионат, поэтому важно было сегодня победить в игре с сильным соперником. Понимаю, что это очень важно для нас самих - выиграть чемпионат в другой стране. Спасибо болельщикам Таджикистана, которые за нас с Фирузом переживают. Нам очень приятно, их поддержка помогает нам побеждать даже в сложных играх.

- Ёкнуло сердце, когда забили победный мяч за полторы минуты до конца встречи?

- Было такое. Видел перед собой ворота. Думаю, как бы не промазать (смеётся). Слава Аллаху, все закончилось хорошо.

- Почему игра получилась такой нервной?

- Игроки команды «Фарватер» физически сильны. Использовали наши ошибки. У них всю игру делают легионеры из Казахстана. Но и мы старались. Могли победить и со счетом 2:0, и 3:0 и спокойно завершить игру. Но по-другому не можем. Мы же такие. Надо всем нервы попортить (смеётся).

- Хватит сил на оставшиеся матчи?

- Да, сил должно хватить... Знаете, здесь залы классные. Но эйфории после этой победы нет. Мы пока не выполнили задачу.

- Какие эмоции у вас от пребывания в Кыргызстане?

- Эмоции позитивные, потому что приехал в хороший клуб, у которого сильный тренер, хорошие партнеры и, конечно же, лучшие болельщики.

- Желаем вам с Фирузом победы в чемпионате!

- Спасибо большое за пожелание. Постараемся не подвести наших болельщиков и приложить максимум усилий для достижения поставленных перед клубом задач.

Мы здесь, чтобы побеждать.

Фируз Бекмуродов: «Я вратарь, но люблю забивать голы»

«Ой! Ой! Ой!» - это возгласы многочисленной публики в спортзале в Джелалабаде, где вратарь национальной сборной Таджикистана Фируз Бекмуродов, будучи голкипером «Алги», забил гол ударом от своих ворот в матче предыдущего тура чемпионата.

С Фирузом мы поговорили уже после очередной победы, в матче против команды «Фарватер».

- Фируз, расскажите, как отреагировали на гол Файзали Сардорова за полторы минуты до конца матча, который принес победу команде?

- Очень рад за него и за команду в целом. Файзали сыграл мастерски! Все мячи были сегодня важны, и голы, забитые Акпаром (Акпар Данибаев) и Адилетом (Адилет Иманбеков), были забиты вовремя. Команда сегодня постаралась на славу. Хочу отметить всех партнёров по команде. Они большие молодцы!

- Было видно, что вы очень волновались в конце матча…

- Да. Не секрет, первый матч серии был очень важен для итоговой победы. Нужно выигрывать и второй матч. Это только первая игра, вся борьба впереди.

- Вы – голкипер, но в чемпионате забили уже 3 мяча. Последний раз отличились в Джелалабаде.

- Да, получилось все удачно. Голкипер соперника вышел до центра поля, чтобы забить мне, но в итоге пропустил от меня (смеётся).

- Как получается, что вы как голкипер много забиваете?

- Да, я вратарь, но люблю забивать голы. Иногда, когда необходимо, подключаюсь к атакам команды и, если чувствую, что смогу забить гол, решаюсь на удар. Как вы знаете, я и за свой родной клуб в Душанбе и за национальную сборную много забивал.

- Желаю вам победы в чемпионате.

- Спасибо! Будем стараться оправдать доверие, возложенное на нас.

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