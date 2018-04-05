С 9 по 15 апреля в Душанбе и Худжанде пройдет Неделя Франкофонии, которую ежегодно на протяжении многих лет проводит КЦ «Бактрия» при поддержке посольства Франции в РТ и министерства культуры Таджикистана.

О том, что интересного в рамках Франкофонии будет в этом году, сегодня в эфире утреннего «Камбэк Шоу» на радио «Азия-Плюс» рассказали посол Франции в Таджикистане г-жа Ясмин Гуедар, директор Культурного Центра «Бактрия» Сергей Чутков и координатор по связям с общественностью Центра Амаль Ханум Гаджиева.

В этом году организаторы преподнесут массу сюрпризов и предоставят таджикистанцам возможность ближе познакомиться с культурой Франции. При участии Швейцарского офиса по сотрудничеству и посольства Бельгии в Казахстане в двух городах нашей республики пройдет серия мероприятий.

11 апреля в КЦ «Бактрия» состоится конкурс среди студентов, изучающих французский язык «Dis moi dix mots» («Скажи мне десять слов»), победители которого будут награждены ценными призами.

По словам г-жи Ясмин Гуедар, это достаточно сложный конкурс, но судя по результатам прошлых лет, талантливая таджикская молодежь однозначно справится с заданием.

12 апреля в Таджикском государственном академическом театре опера и балета имени Айни состоится концерт французской музыки в исполнении оркестра, балета и солистов театра.

13 апреля в кукольном театре планируется показ спектакля «Маленький принц» по произведению Антуана де Сент Экзюпери.

14 апреля в Педагогическом университете студенты покажут спектакль на французском языке, подготовленный в сотрудничестве с режиссёром из Франции Фредериком Кофманом.

Г-жа Гуедар в эфире радио Asia-Plus

Русский драматический театр имени Маяковского покажет в Таджикском академическом театре имени Лахути премьеру спектакля «Там. В другом месте» по пьесе французского драматурга Кристины Вистюп в переводе на русский язык Амаль Ханум Гаджиевой.

С 10 по 14 апреля французский шеф повар Фредерик Муссет проведёт мастер-класс для молодых поваров Таджикистана. Ясмин Гуедар рассказала о том, что шеф повар хочет не только поделиться своими кулинарными секретами, но и познакомиться с кухней Таджикистана, о которой много читал прежде.

С 13 по 22 апреля в «Бактрии» специалисты из Франции проведут интенсивный тренинг по методам преподавания французского языка для педагогов Таджикистана.

Также в КЦ «Бактрия» и в Худжандском государственном университете имени академика Бободжона Гафурова пройдёт Неделя фильмов франкоговорящих стран.

Амаль Ханум Гаджиева и директор радио Asia-Plus Манижа Ахмедова Asia-Plus

Вход на все мероприятия свободный. Субтитры на русском языке позволят зрителям, не владеющим французским, в полной мере понять суть сюжетной линии.

Франкофония – Международная организация сотрудничества франкоязычных стран. Движение Франкофонии постоянно расширяется и распространяет принципы гуманизма, помогает налаживать диалог различных культур, способствует продвижению языкового многообразия и многостороннего диалога.

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