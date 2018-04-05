В республике проходит финальный этап Лиги дворового футбола «TCELL – Футбол ба назди шумо меояд». Уже определились лучшие детские команды в Согдийской и Хатлонской областях.

Завершилась финальная часть Лиги дворового футбола «TCELL – Футбол ба назди шумо меояд» («Футбол приходит к вам») в Согдийской и Хатлонской областях.

Соревнования по футболу среди детей стартовали в январе этого года по всей республике, игры проходят в четырех возрастных категориях - от 6 до 12 лет.

1 апреля финальный этап турнира прошел в городе Бохтар. В этот город съехались лучшие команды из районов Яван, Шахритус, Носира Хусрава, Джалоллидина Балхи, Абдурахмана Джами и др. За выход в финальную часть боролись около 4000 молодых футболистов. Лучшим командам были вручены грамоты и памятные призы.

Ранее, 26 марта, в Худжанде состоялись финальные матчи Лиги дворового футбола в Согдийской области, а 31 марта в городе Кулябе – финал турнира Кулябского региона.

У тренеров детско-юношеских футбольных школ была прекрасная возможность просмотреть и отобрать в свои команды талантливых ребят.

«Турнир в рамках проекта «Футбол ба назди шумо меояд», который был запущен в 2013 году, в этом сезоне проходит в пятый раз. Нынешний турнир стартовал в январе. Уже завершился финальный этап турнира в Согде и Хатлоне. 7 апреля пройдет финальная часть соревнований в РРП, а 14 апреля – в Душанбе. Завершится турнир во второй половине апреля, когда пройдут финальные игры в ГБАО», рассказал «АП» генеральный директор Детско-юношеской футбольной лиги Таджикистана Увайдо Давлатбеков.

По словам Давлатбекова, основной задачей проекта является вовлечение максимального количества детей в занятия футболом.

«Название проекта - «Футбол ба назди шумо меояд» - говорит само за себя, — говорит Увайдо Давлатбеков. — Работа поставлена таким образом, что мы с нашим проектом приходим на каждую улицу, в каждый микрорайон, двор, село и устраиваем турниры между дворами. Лучшие команды и самые талантливые дети попадают в финальную часть соревнований. У этого проекта большой потенциал».

Проект «Футбол ба назди шумо меояд» является лауреатом международной организации Peace and Sport.

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