Трехуровневая транспортная развязка на пересечении проспектов Нусратулло Махсума и Б. Гафурова (82-й мкр.) будет сдана в срок.

Работы по строительству эстакады на территории столичного 82-го микрорайона, осуществляемые в рамках проекта «Улучшение автодороги Душанбе-граница Узбекистан, расширение участка дороги от памятника Авиценны до Западных ворот» завершатся в начале июля, сообщил «АП» источник в Минтрансе РТ.

«Данный проект осуществляет китайская компания «Синьцзян-Бейсиньская группа по строительству дорог и мостов» (Xinjiang Beixin Road & Bridge Group Co, Ltd) на сумму около $25,5 млн. Работы были начаты в июле 2016 года, и будут завершены к началу июля текущего года, по графику», - заявил источник в Минтрансе.

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«АП» побывала на объекте, действительно основные работы завершены и сейчас строители занимаются отделочными работами.

По словам одного из строителей, до недавнего времени они работали по графику в одну, а затем и в две смены.

«С начала этой недели, чтобы успеть в срок мы работаем в три смены. На прошлой неделе полностью завершены и отделочные работы четырех подземных переходов, монтаж кафельной плитки стен и пола переходов. Сейчас осталась только асфальтирование подступов эстакады, монтаж водосточных сливов, пешеходной зоны и озеленение территории», - сказал строитель.

Напомним, с 26 февраля начались дорожно-строительные работы и в столичном районе Караболо, где строится аналогичная транспортная развязка в рамках того же проекта по «Улучшению состояния региональной автотрассы Душанбе-Турсунзаде, участка дороги от памятника Абуали ибн Сино до западных ворот города Душанбе».

На реализацию этого проекта Европейский банк реконструкции и развития предоставил Таджикистану кредит в размере $35 млн., а также техническую помощь в объеме $3 млн. Соответствующее соглашение было подписано летом 2015 года.

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