Министерство внутренних дел Таджикистана просит граждан оказать содействие в поиске пропавшего ребенка.

По данным пресс-службы ведомства, Ёсинджон Миров, житель кишлака Сабзикор, сельского джамоата Гулистон района Рудаки 1 апреля вышел из дома и пропал.

Лица, имеющие какую-либо информацию, которая поможет найти мальчика, могут позвонить в МВД по телефону доверия 221-21-21 или 93 121-50-01.

Накануне милиция обратилась к гражданам с просьбой помочь найти родителей потерявшегося мальчика: ему на вид 4-5 лет. Он говорит, что его зовут Кароматулло, но адреса жительства ребенок не знает. По его словам, отца зовут Курбон, мать Зебо.

Кароматулло, который ищет родителей Фото МВД РТ

Пресс-центр МВД Таджикистана просит граждан помочь найти родителей ребенка, который находится в приемнике-распорядителе МВД.

«Те люди, которые узнают мальчика по фото, могут обратиться по телефонам 221 21 21 или 93 922 84 74», - сообщили в милиции.

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