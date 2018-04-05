В городе Эр-Рияд 1 и 2 апреля состоялось второе заседание Таджикско-Саудовской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

В ходе обсуждения вопросов сотрудничества стороны подчеркнули необходимость широкого задействования огромного потенциала, существующего между двумя странами.

В частности, было предложено создать Совместный фонд прямых инвестиций и Деловой совет двух стран, сообщает департамент информации внешнеполитического ведомства Таджикистана.

По итогам работы Совместной комиссии подписан соответствующий протокол.

2 и 3 апреля в городах Эр-Рияд и Джидда также состоялись два представительных бизнес-форума.

Сопредседатель совместной комиссии с таджикской стороны, председатель Госкомитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Фаррух Хамрализода провел встречи с заместителем министра торговли и промышленности Саудовской Аравии Mаджидом Ал-Баварди, заместителем председателя Саудовского комитета по инвестициям Айидом Алосайби и с Исполнительным директором Саудовского фонда развития Юсуфом Албассамом.

В Эр-Рияде также состоялась встреча председателя Комитета по делам туризма при правительстве РТ Нумона Абдугаффорзода с председателем комитета по туризму и отечественному наследию Саудовской Аравии принцем Султаном бин Салман бин Абдулазиз ал-Сауд.

В рамках этих встреч и также бизнес-форумов были налажены двусторонние контакты между активными предпринимателями двух стран.

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