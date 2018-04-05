Душанбинский 9-й международный полумарафон, посвящённый празднованию Дня столицы Таджикистана, состоится 21 апреля. Об этом  сообщил «АП» источник в администрации мэра Душанбе.

Согласно принятому решению главы города Рустама Эмомали, для спортсменов-победителей, занявших с 1 по 6 призовые места, как для женщин, так и для мужчин отдельно, в текущем  году будут  выделены премии в размере от 13 тыс. 350 сомони за 6 место и до 31 тыс. 150 сомони (более $3,5 тыс) за 1 место.

Бегуны, занявшие вторые места, получат по 26 тыс. 700 сомони, третье места по 22 тыс. 250 сомони, четвертые места 17 тыс. 800 сомони, пятые места по 16 тыс. 20 сомони.

10:33 17 апрел, 2017

Эфиопец и киргизстанка – победители полумарафона в честь Дня Душанбе

Для участия в полумарафоне приглашены спортсмены из 15 государств мира, а также множество таджикских бегунов.

Первый душанбинский полумарафон международного уровня, на дистанцию 21 км 97.5 метров, с участием спортсменов из 14 городов-побратимов и городов-партнеров города Душанбе, а также лучших марафонистов со всех концов республики, был проведён в апреле 2010 года.

Душанбинский полумарафон уже включен в официальный календарь международных марафонов мира, что придаёт ему высокий статус.

В этом спортивном мероприятии, кроме таджикских бегунов, по традиции, примут участие спортсмены из Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Украины, России, Афганистана, Ирана, Канады, Кении, Китая, США, Франции и других стран.

В 2017 году победителями международного полумарафона стали спортсмен из Эфиопии Джирма Теляхум и Виктория Полудня из Кыргызстана.

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