Сегодня отмечается Международный день осведомленности о минной опасности и помощи в противоминной деятельности.

По этому случаю Национальный центр Таджикистана по минным вопросам при непосредственной поддержке правительства страны и партнеров сегодня на учебном полигоне Центра в районе Рудаки организовали мероприятие под лозунгом «Продвижение защиты, мира и развития».

В мероприятии приняли участие представители дипкорпуса, аккредитованного в Таджикистане, международных и неправительственных организаций.

В рамках мероприятия саперы продемонстрировали, как находить мины, деактивировать, показали разновидность мин и рассказали, как в случае подрыва на мине оказать первую помощь.

По имеющейся информации, за период с 1992 по 2018 года было зарегистрировано 868 жертв: 492 раненых и 376 убитых в результате взрыва наземных мин и неразорвавшихся снарядов. Из них 33% составляют дети.

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С 2004 года от мин и боеприпасов очищено 19,4 квадратных километров земель. В ходе разминирования в Таджикистане были найдены и уничтожены 64 тыс. 213 противопехотных и 105 противотанковых мин, 17 тыс. 787 неразорвавшихся боеприпасов и более 165 тыс. патронов огнестрельного оружия различных калибров.

Напомним, Таджикистан является членом Конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и их уничтожении с 1 апреля 2000 года.

Данное мероприятие позволит пропагандировать запрещение противопехотных мин и кассетных боеприпасов посредством обмена информацией и демонстрацией солидарности с их жертвами с целью поддержки соответствующих международных конвенций (включая Оттавскую Конвенцию, Конвенцию о правах инвалидов и Конвенцию о кассетных боеприпасах) на высоком уровне.

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