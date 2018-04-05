Все введенные ранее ограничения на воздушное сообщение между городами РФ и Таджикистана сняты.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минтранса РФ после переговоров авиавластей двух стран, которые состоялись сегодня в Москве.

"Все ранее введенные ограничения сняты, - отметили в Минтрансе. - Стороны подтвердили в полном объеме полеты назначенных перевозчиков не менее чем в рамках зимнего расписания 2017-2018 гг. Кроме того, с летнего расписания в сетку маршрутов будут добавлены 4 новых направления: Пермь - Душанбе, Жуковский - Куляб, Челябинск - Худжанд и Краснодар - Худжанд".

Как отметили в Минтрансе, делегации договорились о совместных дальнейших шагах, направленных на развитие воздушного сообщения между Россией и Таджикистаном.

В Минтрансе также добавили, что ранее анонсированные ограничения не будут введены.

Напомним, что российские авиавласти с 5 апреля планировали отозвать допуски таджикских авиакомпаний Somon Air и Tajik Air на полеты из Душанбе в Москву и Новосибирск, а также из Худжанда в Новосибирск.

Ранее "Уральские авиалинии" не получили разрешения на полеты из Перми в Душанбе, из Краснодара в Худжанд, из Челябинска в Душанбе и из подмосковного Жуковского в Куляб. В настоящее время рейсы по этим маршрутам не выполняет ни одна авиакомпания.

В свою очередь, Минтранс России запретил таджикской Somon Air выполнять перелеты между Душанбе и Екатеринбургом, Иркутском, Казанью, Краснодаром, Красноярском, Петербургом, Сочи, а также из Худжанда в Казань и Санкт-Петербург.

А Таджикистан отозвал разрешения на полеты в Душанбе и Худжанд из ряда регионов РФ у четырех российский авиакомпаний: "Уральских авиалиний", "ЮТэйр", S7 и "Северного ветра".

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