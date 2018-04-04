Еще на два месяца – до июня текущего года - продлен срок расследования уголовного дела в отношении руководителя команды КВН «Сборная Таджикистана» Хайрулло Мирсаидова, который на данный момент находится в СИЗО города Худжанд.

5 апреля должен был завершиться четырёхмесячный срок предварительного задержания Мирсаидова.

«Однако по просьбе прокурора в целях полного и объективного расследования дела ещё раз срок продлен на два месяца. Нам ещё нужно время», - сообщила «АП» старший помощник прокурора Согдийской области Гульчехра Гаибназарова.

В частности, по ее словам, они ждут ответа на запрос из Москвы.

«Мы до сих пор не получили ответ на запрос, который прокуратура Согдийской области отправила руководству Международного движения КВН в Москву по делу Мирсаидова, по этой причине необходимо было продлить срок», - сказал она.

Ранее Гаибназарова сообщила «АП», что в рамках расследования для выяснения некоторых обстоятельств в Москву отправлен запрос.

«Однако я не могу вам сказать, по какому вопросу направлен запрос, потому что следствие все еще продолжается и это может помещать расследованию», - сказала она.

Между тем, по данным Akhbor.com, областная прокуратура запросила информацию о целевом использовании денежных средств, выделенных команде КВН Таджикистана.

«Прокуратура отправила в Российскую Федерацию запрос, чтобы выяснить, в какой гостинице останавливалась команда КВН, стоимость проживания в ней и количество людей, за которых были внесены эти средства», - отмечает издание.

Хайрулло Мирсаидов был задержан прокуратурой Согдийской области 5 декабря. 8 декабря против него было возбуждено уголовное дело по четырем статьям УК РТ: 245, ч.4, п."б" (присвоение или растрата), 189, ч. 2, п. "г" (возбуждение национальной, расовой, местнической или религиозной вражды), 340, ч.1 (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков), 346, ч. 2, п."а" (заведомо ложный донос) УК РТ.

В феврале расследование уголовного дела в отношении руководителя команды КВН «Сборная Таджикистана» было продлено еще на два месяца по просьбе прокурора «в целях полного и объективного расследования дела».

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