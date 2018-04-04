Вопрос погашения задолженности «Барки точик» перед Сангтудинская ГЭС-1 обсужден сегодня, 4 апреля, на встрече вице-премьера Таджикистана Азима Иброхима с руководством этой российско-таджикской станции.

«На встрече было отмечено, что ОАХК «Барки точик» в 2017 году с учетом взаиморасчетов оплатила 290 миллионов сомони, и можно сказать, что свои обязанности перед ОАО «Сангтудинской ГЭС-1», в основном, выполняет», - сообщили «АП» в правительстве страны.

По словам источника, стороны также обсудили ход реализации определений Протокола 14-го заседания Межправительственной комиссии Таджикистана и России по торгово-экономическому сотрудничеству, процесс согласования финансово-экономической модели возврата инвестиций сторон, а также эффективное использование прибыли от привлеченных инвестиций и нахождения новых внешних рынков для сбыта электроэнергии.

Он подчеркнул, что Финансово-экономическая модель возврата инвестиций сторон практически согласован, решается также вопрос, связанный с эффективным использованием прибыли от привлеченных инвестиций.

«В ходе встречи было отмечено, что во взаимоотношениях этих двух субъектов существуют вопросы, которые требуют большего изучения. В этой связи отраслевой рабочей группе поручено разработать и представить способы решения существующих вопросов с учетом интересов обеих сторон», - добавил источник.

Задолженность «Барки точик» перед Сангтудинской ГЭС-1 на данный момент составляет 876 миллионов сомони (около $100 млн.). В прошлом году долг энергохолдинга перед станцией вырос на 110 миллионов сомони, почти на такую же сумму он увеличился за первый квартал этого года.

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1» является российско-таджикским СП, образованным в феврале 2005 года в целях завершения строительства и дальнейшей эксплуатации одноименной ГЭС на реке Вахш. Первый гидроагрегат ГЭС был введен в строй в январе 2008 года.

Доля российских компаний в уставном капитале ОАО «Сангтудинская ГЭС-1» составляет 75% минус 1 акция, доля правительства РТ - 25% плюс 1 акция.

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