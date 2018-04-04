В Душанбе прошло седьмое региональное заседание круглого стола для региона Центральной Азии в рамках инициативы Европейского союза по созданию Научно-инновационных центров для противодействия химическим, биологическим, радиологическим и ядерным угрозам (ХБРЯУ).

Недавно к данной Инициативе присоединились ещё две новые страны – Пакистан и Монголия – теперь в Центральной Азии шесть стран, охваченных Инициативой: Афганистан, Кыргызстан, Монголия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан, сообщает представительство Евросоюза в Таджикистане.

В работе круглого стола приняли участие национальные координаторы и соответствующие эксперты из стран-партнеров, Еврокомиссии и Межрегионального научно-исследовательского института ООН по вопросам преступности и правосудия (ЮНИКРИ).

Региональный круглый стол предоставил возможность проанализировать достигнутый к настоящему времени прогресс в Центральной Азии, спланировать дальнейшие шаги и обсудить новые региональные приоритеты, такие как предложение о разработке регионального плана действий в соответствии с Резолюцией № 1540 Совбеза ООН.

Кроме того, была рассмотрена инновационная деятельность по укреплению регионального сотрудничества, в частности, по повышению осведомленности школьников о ХБРЯУ. Круглый стол стал также точкой запуска нового проекта, посвященного управлению биологическими и химическими отходами в Центральной Азии.

Заседание прошло в новом Региональном учебном центре по экспортному контролю и нераспространению Оружия массового поражения при Агентстве по ядерной и радиационной безопасности и участникам была предоставлена возможность посетить отремонтированные объекты.

Инициативы Европейского Союза по созданию Научно-инновационных центров в настоящее время охватывает 8 регионов мира и 60 стран-партнеров.

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